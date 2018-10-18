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На закрытой встрече с Додоном депутаты Гагаузии обвинили его в пустых обещаниях

Опубликовано : 23 январь 2020 г. 10:11 | Просмотров: 2 191 | Категория: Власть / Страна

(ВИДЕО) Визит занимающего должность президента Игоря Додона в Гагаузскую автономию обернулся скандалом, который он решил не предавать гласности.

В ходе визита Додона, была организована закрытая для СМИ и посторонних встреча с депутатами Народного собрания Гагаузии, которые обвинили его в пустых обещаниях.

Как сообщает местное издание Gagauzyeri.md, местные депутаты напомнили Додону, что ни он, ни его ставленница башкан Ирина Влах, не выполнили своих предвыборных обещаний, которые были рассчитаны лишь на получение сиюминутной политической выгоды.

Несмотря на закрытый характер встречи, в сети появились записи выступления ряда депутатов, жестко раскритиковавших деятельность Додона и его лживые обещания. На видеокадрах слышно, как в ответ на критику, Додон заявил, что это "демагогия".

Сам Додон постоянно отчитывающийся в соцсетях о своих поездках и встречах, предпочел ничего не сообщать о своем провальном визите в Комрат.


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