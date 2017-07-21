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Герман Греф пригрозил уходом из Сбербанка России

Опубликовано : 23 январь 2020 г. 12:09 | Просмотров: 653 | Категория: Мир

Глава крупнейшего в России банка – Сбербанка - Герман Греф объявил, что готов уйти из банка, если "придется менять стратегию банка после смены основного акционера".

Греф сделал свое заявление в Давосе на фоне выдвинутой в России инициативы о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центрального банка России под контроль правительства.

"Я глубоко убежден, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я, когда приходил на свою позицию, приходил с концепцией. Если концепция будет изменена, я не вижу своего места в компании», - заявил Греф журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, цитируемый РБК.

В интервью телеканалу "Россия 24" Греф сообщил, что тема передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ под контроль правительства вызывает много вопросов от инвесторов.

"Инвесторы волнуются. Мы сейчас в процессе осознания и переговоров", - сказал глава Сбербанка России.

24 мая 2019 года Герман Греф был переизбран главой Сбербанка России еще на четыре года. В декабре 2019 года Reuters сообщил об обсуждении смены контролирующего акционера Сбербанка. Позднее факт обсуждения возможности передачи контрольного пакета акций банка от ЦБ другой структуре подтвердил глава Минфина Антон Силуанов. В среду, 22 января, замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что схема выхода Банка России из капитала Сбербанка находится на финальной стадии доработки.


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