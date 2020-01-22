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Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Опубликовано : 24 январь 2020 г. 09:06 | Просмотров: 20 628 | Категория: Власть

Имущество заместителя Генпрокурора Руслана Попова будет проверено Национальным агентством по неподкупности по требованию Генпрокурора Александра Стояногло.

Как говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры, Стояногло вынес такое распоряжение в результате появившегося журналистского расследования, указавшего на то, что Попов владеет хозяйством и садом площадью более 100 га, которые зарегистрированы на его отца.

Сам же Попов считает, что появившаяся информация о его владениях является "происками" его недоброжелателей. Он настаивает, что землю покупали его родственники на полученные законным путем на заработках за границей деньги, а площадь сада в 5 раз меньше приписываемой его семье журналистами.

В то же время, в расследовании сообщается, что еще в 2015 году отец прокурора стал владельцем сада площадью более 100 га. Односельчане рассказали журналистам, что именно Руслан Попов начал скупать участки земли у местных властей и жителей с 2014 года, а его родители - пенсионеры. Кроме того, 15 участков земли были оформлен на жену прокурора.

Ранее в поле зрения журналистов-расследователей попал и трехэтажный дом прокурора Руслана Попова. Официальная стоимость дома площадью 211 кв.м, заявленная прокурором, составляет всего 111,8 тыс. леев.

Руслан Попов был назначен заместителем Генерального прокурора в декабре прошлого года.


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