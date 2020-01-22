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Путин назначил Козака зам.главы Администрации президента

Опубликовано : 24 январь 2020 г. 10:35 | Просмотров: 659 | Категория: Мир

Бывший вице-премьер правительства России, спецпредставитель президента по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак был назначен заместителем главы Алминистрации президента России.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля.

Дмитрий Козак стал пятым заместителем главы администрации президента Антона Вайно. 

В правительстве Дмитрия Медведева Козак курировал ТЭК и промышленность. После ухода кабмина в отставку, о которой Медведев объявил 15 января, новым премьер-министром стал экс-глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.


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