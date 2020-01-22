Путин назначил Козака зам.главы Администрации президента ...

Бывший вице-премьер правительства России, спецпредставитель президента по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак был назначен заместителем главы Алминистрации президента России.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля.

Дмитрий Козак стал пятым заместителем главы администрации президента Антона Вайно.

В правительстве Дмитрия Медведева Козак курировал ТЭК и промышленность. После ухода кабмина в отставку, о которой Медведев объявил 15 января, новым премьер-министром стал экс-глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.