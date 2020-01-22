Дьяков объяснил механизм действия коалиции Демпартии с Партией социалистов
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(ВИДЕО) Лидеры Демпартии и Партии социалистов, включая Игоря Додона и премьер-министра Иона Кику, каждый понедельник обсуждают дальнейшие шаги правительства.
Об этом сообщил лидер парламентской фракции ДПМ Дмитрий Дьяков в эфире телеканала TVC21.
Дьяков признался, что встречи руководства его фракции с председателем парламента, главой ПСРМ Зинаидой Гречаной, занимающим должность президента Игорем Додоном и премьер-министром Ионом Кику проводятся без того, чтобы о них сообщалось публично.
"Не все же делается публично. Мы встречаемся каждый понедельник с Додоном, Кику и Гречаной. И обсуждаем те вопросы, которые нас волнуют", - признал Дьяков.
В то же время, н продолжает настаивать на том, что "никакой коалиции не существует", а в качестве аргумента говорит о том, что "мы с ПСРМ ничего не подписывали".
"Обсуждаем проблемы, но не собираемся все выставлять напоказ", - отметил лидер Демпартии, добавив, что от ДПМ в еженедельных встречах с социалистами и премьер-министром, кроме него еще принимают участие Павел Филип и Александр Жиздан.
Ранее уже сообщалось, что после того, как новая коалиция ПСРМ-ДПМ была создана одновременно с утверждением голосами депутатов ПСРМ и ДПМ 14 ноября 2019 года правительства во главе с Ионом Кику. За два дня до этого, по инициативе контролируемой Игорем Додоном пророссийской Партии социалистов, голосами 63 депутатов было отправлено в отставку правительство Майи Санду, За отставку правительства голосовали депутаты ПСРМ, а также депутаты Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.
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