Министр культуры предложил артистам быть голодными ...

В ответ на требования артистов о своевременной выдаче и так низких зарплат, министр культуры Корнелиу Попович заявил, что "артист должен быть голодным".

Об этом сообщил артист Национального театра оперы и балета Виктор Вдовиченко. Он написал в соцсетях, что артисты до сих пор еще не получили зарплату за декабрь, а ее размер – порядка 3500 леев.

Вдовиченко отметил, что так оценивается работа в области культуры. "Чтобы стать артистом хора или оркестра в театре необходимо пройти долгий "путь" через профильные образовательные учреждения, начиная с музыкальной школы, музыкального колледжа (с фантастическим ценами за контрактное обучение) и Академию музыки (около 30 тысяч за контракт в год)", - написал Вдовиченко.

В этой связи он привел слова министра культуры Корнелиу Поповича, который недавно посетив коллектив Театра,даже не хотел выслушать все претензии со стороны артистов, бросив им фразу "артист должен быть голодным".

Сам министр, комментируя заметку артиста Национальной оперы, не отказался от своих слов. Он сослался на цитату из советского детского фильма и произведение А.Чехова.

"Талант должен быть голодным - цитата из советского детского фильма "Автомобиль, скрипка и собака Клякса", Мосфильм, 1974, режиссер Ролан Быков. . Мысль о том, что талант только тогда проявляет себя, когда он вынужден зарабатывать себе на кусок хлеба была известна давно. Например, Чехов Антон Павлович (1860 – 1904) в рассказе "Жены артистов" (1880 г.)", - написал министр, ранее бывший советником Игоря Додона по вопросам культуры и образования.