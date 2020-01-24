Подконтрольное Додону предприятие решили приватизировать под видом борьбы с монополиями ...

Правительство решило выставить на приватизацию АО Metalferos, ранее обслуживавшее интересы олигарха Владимира Плахотнюка, а теперь перешедшее под контроль Игоря Додона.

О решении продать дол государства в компании объявил премьер-министр Ион Кику после совещания с занимающим должность президента Игорем Додоном.

"В ближайшее время правительство выставит на приватизацию компанию Metalferos. Одной монополией в стране меньше. Одной головной болью меньше. Следующая монополия на ликвидацию – на рынке аэропортов", - написал Кику в Facebook.

Премьер-министр не сообщил аргументов в пользу продажи доли государства в компании в условиях абсолютной прибыльности предприятия.

Известно, что после бегства олигарха Владимира Плахотнюка АО Metalferos перешел под контроль Игоря Додона. Финансовым директором этой компании является родственник Додона - Сергей Катанэ.