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В Молдове отмечается Международный день памяти жертв Холокоста

Опубликовано : 27 январь 2020 г. 13:23 | Просмотров: 236 | Категория: Страна

В День памяти жертв Холокоста на Мемориале жертвам фашизма в Кишиневе прошел реквием-митинг, в котором кроме рядовых граждан и членов Еврейской общины Молдовы приняли участие иностранные дипломаты, а также политики.

Международный день памяти жертв Холокоста учрежден в день освобождения советскими солдатами крупнейшего нацистского лагеря смерти Освенцим-Биркенау (Польша), в котором погибло, по разным оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек.

Резолюция о признании 27 января днем памяти была принята Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года.

На территории нынешней Молдовы преследование и уничтожение евреев имело место в период фашистской оккупации. По различным данным, преимущественно в так называемой Транснистрии (Левобережье Днестра), были созданы гетто и концлагеря, в которых было уничтожено или умерли от голода, холода и болезней более 300 тыс. евреев и цыган.

Уничтожение евреев в тот период велось на территории нынешней Молдовы по приказу маршала Иона Антонеску, провозглашенного им 8 июля 1941 г. на заседании Совета министров Румынии: "Я высказываюсь за принудительное переселение всего еврейского эле­мента Бессарабии и Буковины, который нужно выбросить за границу".

По данным переписи румынских властей, в 1942 году в Кишинёве осталось всего 100 евреев, из них 99 — в гетто. Когда 24 августа 1944 года советские войска вошли в Кишинёв, выживших в гетто осталось 6 человек.

Известно, что на территории нынешней Молдовы, в период Второй Мировой войны нацистами были созданы около 20 гетто. 6 из них находились в Рыбннцком уезде, 3 – в Тираспольском, а также в Дубоссарах, Оргееве, Сороках, Маркулештах, Единцах и других населенных пунктах.

Впервые день памяти жертв Холокоста отмечался во всем мире в 2006 году.


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