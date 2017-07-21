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Уволенный глава полиции решил вернуться через суд

Опубликовано : 27 январь 2020 г. 23:15 | Просмотров: 240 | Категория: Власть

Неоднократно обвиненный в политическом преследовании инакомыслящих в период режима Плахотнюка и находившийся под следствием по делу "о 7 апреля", бывший глава полиции Александр Пынзарь может быть восстановлен в должности.

Решение о том, что Пынзарь был "незаконно" уволен с должности было вынесено в понедельник судьей Кишиневского суда Людмилой Холевицкой.

Согласно этому решению, уволенный в июне 2019 года по инициативе тогдашнего главы МВД Андрея Нэстасе, Пынзарь должен быть восстановлен в должности. Кроме того, судья посчитала, что Пынзарю должна быть выплачена в полном объеме зарплата и сопутствующие выплаты за весь период вынужденного отсутствия в должности.

Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в Апелляционной палате Кишинева в течение 30 дней.


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