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Додон получил указание из-за рубежа уволить главу спецслужб

Опубликовано : 28 январь 2020 г. 08:17 | Просмотров: 1 083 | Категория: Власть

В ближайшее время произойдет отставка директора Службы информации и безопасности Александра Есауленко из-за его религиозных взглядов.

Об этом заявил в своем видеообращении в соцсетях мэр Бельц, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый.

Как сообщил Усатый, Есауленко будет заменен на нынешнего заместителя директора СИБ Артура Гуменюка.

"Кое-кто из далека, попросил Додона назначить нового директора Службы информации и безопасности Республики Молдова", -заявил Усатый, не уточнив, кто именно и из какой страны "порекомендовал" Додону уволить главу спецслужб.

Ренато Усатый отметил, что Додон, вместе с Митрополитом Молдовы Владимиром даже придумали мотив, по которому и хотят уволить Есауленко. Этим "мотивом" является то, что Есауленко является баптистом.

По мнению Усатого, "вероятность того, что Додон не назначит Гуменюка практически исключена", потому что "Додон самый послушный у некоторых людей президент, поэтому будет делать все, что ему скажут". "Придумать такую тупую комбинацию мог только Игорь Додон и его пиарщики", - добавил мэр Бельц, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый.

Александр Есауленко был назначен директором СИБ 25 июня 2019 года. В этот же день, Артур Гуменюк был назначен заместителем директора СИБ. До этого, он был советником Додона по вопросам обороны и национальной безопасности, секретарем Высшего совета безопасности в администрации Додона.


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