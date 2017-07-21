Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом ...

Начальник Главного управления общественного транспорта и путей сообщения муниципия Кишинев Адриан Болдуреску был нанят на работу еще при Дорине Киртоакэ с фальшивым дипломом.

Информацию о фальшивом дипломе чиновника подтвердил ректор Технического университета Молдовы Виорел Бостан.

"Данный диплом не принадлежит Техническому университету Молдовы и не был выдан этому гражданину. Студент был зачислен в 2000 году и отчислен в 2001 году из-за пропусков", - сообщил ректор университета Виорел Бостан, цитируемый protv.md

Уточняется, что Болдуреску был зачислен в 2000 году на факультет градостроительства и архитектуры, специальность "Инженерия и менеджмент охраны окружающей среды".

В свою очередь, Болдуреску считает эту информацию ложью. По его словам, 23 января он подал в отставку "из-за проблем со здоровьем".

В июле 2019 года, Адриан Болдуреску через суд восстановился в должности начальника Главного управления общественного транспорта и путей сообщения, с которой он был уволен в декабре 2014 года. Согласно решению суда, Примария Кишинева еще и выплатила Болдуреску зарплату за все пять лет.