Бывшего прокурора по борьбе с коррупцией будут судить по трем статьям Уголовного кодекса ...

Генеральная прокуратура выдвинула одному из самых одиозных прокуроров режима Плахотнюка, бывшему главе Прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорелу Морарю окончательное обвинение, а в ближайшем будущем его дело будет передано в суд.

Как сообщается в пресс-релизе Генеральной прокуратуры, в дополнение к двум ранее предъявленным обвинениям – о злоупотреблении служебным положением и о подлоге в публичных документах, прокуроры установили еще один компонент преступления в его действиях, а именно - вмешательство в ход уголовного преследования.

В частности, Морарь обвиняется в получении от Владимира Плахотнюка жалобы, которую он зарегистрировал с нарушением правовых норм, на основании которой впоследствии возбудил уголовное дело и сфальсифицировал ряд процессуальных документов. Прокуроры настаивают, что соответствующие действия были совершены Морарем как в личных интересах, так и в интересах заявителя, а также и других лиц из его окружения, с тем, чтобы защитить их от привлечения в качестве подозреваемых в уголовном деле о банковском мошенничестве, а также препятствованию объективному расследованию дела.

Кроме того, прокуроры потребовали продления срока предварительного ареста Виорела Мораря еще на 30 суток. Применение этой меры будет рассмотрено судом.

9 декабря, распоряжением Генерального прокурора Александра Стояногло Морарь был отстранен на 30 дней от должности главы Прокуратуры антикоррупции в связи с комплексной проверкой в Антикоррупционной прокуратуре и Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью.

10 января он был взят под стражу, а 13 января был помещен на 20 суток предварительного ареста.

Ранее уже сообщалось, что один из одиознейших персонажей в прокуратуре, ставший при покровительстве олигарха и лидера правившей тогда Демпартии Владимира Плахотнюка, возглавил Прокуратуру по борьбе с коррупцией. До этого, Морарь был одним из самых вовлеченных прокуроров в подавление инакомыслия, использовавшим для этого сталинские методы в юстиции. Практически все политически мотивированные уголовные дела, которые Морарь вел в отношении противников Демпартии были открыты на основании "резонных подозрений".