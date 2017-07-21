Додон устроил к себе в медиа-холдинг основных пропагандистов и идеологов Плахотнюка ...

Об этом в своем видеообращении заявил мэр Бельц, председатель "Нашей партии" Ренато Усатый, уточнив, что зарплаты, которые платит им Додон за их пропагандистскую деятельность от 4 до 7 тысяч долларов в месяц.

Как уточнил Усатый, речь идет о таких известных идеологах и пропагандистах режима Плахотнюка, как бывший руководитель всего медиа-холдинга Плахотнюка - Олег Кристал, Даниел Дивиричан, Габриел Калин, Ион Харгел.

"Все, кто занимались уничтожением оппозиции при Плахотнюке, создавали фейковые сайты и новости, все эти тролли сегодня работают у Додона", - заявил Ренато Усатый.

Он также добавил, что вся "фабрика троллей" Демпартии была полностью просто передана Додону.

Ранее Додон сообщил, что якобы оппозиция целенаправленно его дискредитирует, а на эту кампанию якобы тратится до 2 миллионов леев в день. В то же время, известно, что Додон обладает самым многочисленным штатом пропагандистов и крупнейшим медиа-холдингом, включающим в себя не менее 5 телеканалов и десятков пропагандистских сайтов.