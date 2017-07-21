Кишиневом руководит родственница мэра Иона Чебана ? ...

(DOC) Мэр Кишинева принимает решение о решении проблем обращающихся к нему кишиневцев по результатам собеседования с собственной мамой, которая не является сотрудником Примарии Кишинева, будучи простым муниципальным советником от Партии социалистов.

Агентству OMEGA передана копия резолюции мэра Кишинев Иона Чебана по результатам обращения к нему сотрудников коллектива предприятия Cebacot.

Как сообщил агентству источник в муниципальном совете Кишинева, на состоявшейся 13 январе встрече, сотрудники предприятия (работники табачных киосков) обратились к мэру с просьбой об их трудоустройстве в результате закрытия киосков.

В сопроводительном документе по итогам приема, Чебан собственноручно написал резолюцию, согласно которой до принятия какого-либо решения, необходимо предварительно проконсультироваться по этому вопросу с муниципальным советником Евгенией Чебан, которая приходится мэру матерью, но ничего не имеет со структурой самой мэрии.