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Кишиневом руководит родственница мэра Иона Чебана ?

Опубликовано : 28 январь 2020 г. 17:05 | Просмотров: 1 239 | Категория: Власть / Кишинев

(DOC) Мэр Кишинева принимает решение о решении проблем обращающихся к нему кишиневцев по результатам собеседования с собственной мамой, которая не является сотрудником Примарии Кишинева, будучи простым муниципальным советником от Партии социалистов.

Агентству OMEGA передана копия резолюции мэра Кишинев Иона Чебана по результатам обращения к нему сотрудников коллектива предприятия Cebacot.

Как сообщил агентству источник в муниципальном совете Кишинева, на состоявшейся 13 январе встрече, сотрудники предприятия (работники табачных киосков) обратились к мэру с просьбой об их трудоустройстве в результате закрытия киосков.

В сопроводительном документе по итогам приема, Чебан собственноручно написал резолюцию, согласно которой до принятия какого-либо решения, необходимо предварительно проконсультироваться по этому вопросу с муниципальным советником Евгенией Чебан, которая приходится мэру матерью, но ничего не имеет со структурой самой мэрии.

 


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