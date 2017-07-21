Украинское судно заблокировало судоходство по Дунаю ...

После того, как в районе болгарского города Белене на мель село украинское судно, на Дунае застряли еще 15 судов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, в результате происшествия судоходство по Дунаю было заблокировано.

По словам представителя Морского агентства Болгарии, в связи с происшествием в районе города Белене застряли еще 15 судов, которые пытались вывести украинское судно.

Какие грузы перевозят корабли - неизвестно.

Болгарские власти заявили, что капитан украинского судна будет оштрафован за несоблюдение 22-дециметрового ограничения глубины. Судно прошло с осадкой 23 дециметра в условиях низкого уровня воды в Дунае.

В болгарском морском агентстве заявили, что не знает, когда Дунай будет вновь открыт для судоходства.