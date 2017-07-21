Украинское судно заблокировало судоходство по Дунаю
|
После того, как в районе болгарского города Белене на мель село украинское судно, на Дунае застряли еще 15 судов.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, в результате происшествия судоходство по Дунаю было заблокировано.
По словам представителя Морского агентства Болгарии, в связи с происшествием в районе города Белене застряли еще 15 судов, которые пытались вывести украинское судно.
Какие грузы перевозят корабли - неизвестно.
Болгарские власти заявили, что капитан украинского судна будет оштрафован за несоблюдение 22-дециметрового ограничения глубины. Судно прошло с осадкой 23 дециметра в условиях низкого уровня воды в Дунае.
В болгарском морском агентстве заявили, что не знает, когда Дунай будет вновь открыт для судоходства.
Загрузка...
Загрузка...
Похожие новости
МИР
Представитель России избран вице-председателем ПАСЕ ...Просмотров: 99
Украинское судно заблокировало судоходство по Дунаю ...Просмотров: 556
Путин назначил Козака зам.главы Администрации президента ...Просмотров: 1 964
Герман Греф пригрозил уходом из Сбербанка России ...Просмотров: 2 786
Правящая партия Украины против гармонизации законодательства с нормами Евросоюза ...Просмотров: 1 950
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ