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Украинское судно заблокировало судоходство по Дунаю

Опубликовано : 28 январь 2020 г. 17:35 | Просмотров: 551 | Категория: Мир

После того, как в районе болгарского города Белене на мель село украинское судно, на Дунае застряли еще 15 судов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, в результате происшествия судоходство по Дунаю было заблокировано.

По словам представителя Морского агентства Болгарии, в связи с происшествием в районе города Белене застряли еще 15 судов, которые пытались вывести украинское судно.

Какие грузы перевозят корабли - неизвестно.

Болгарские власти заявили, что капитан украинского судна будет оштрафован за несоблюдение 22-дециметрового ограничения глубины. Судно прошло с осадкой 23 дециметра в условиях низкого уровня воды в Дунае.

В болгарском морском агентстве заявили, что не знает, когда Дунай будет вновь открыт для судоходства.


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