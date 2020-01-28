Представитель России избран вице-председателем ПАСЕ ...

Как сообщает ТАСС, всего в голосовании приняли участие 252 парламентария из 321. Три бюллетеня были испорчены, засчитано 249 голосов. 132 делегата ПАСЕ высказались в поддержку кандидатуры Толстого, 117 были против.

В то же время, для избрания Толстого потребовалось два тура. Остальные заместители председателя ассамблеи были выбраны по итогам первого тура голосования.

Украинское издание "Европейская правда" сообщает, что назначение вице-председателем ассамблеи обычно происходит автоматически, однако в отношении Толстого представительница Украины Мария Мезенцева ("Слуга народа") инициировала процедуру обжалования, обвинив россиянина в антисемитских заявлениях, не совместимых с ценностями Совета Европы.

В первом туре он набрал 101 голос за и 71 против, также не преодолев барьер для избрания (в случае безальтернативного голосования кандидат должен набрать 162 голоса "за").

В общей сложности у председателя ПАСЕ есть 20 заместителей. Они избираются в начале каждого года на зимней сессии ассамблеи. Традиционно вице-спикеры выполняют функции председателя в его отсутствие, в частности ведут заседание во время дебатов и принимают участие в заседаниях Бюро ПАСЕ. Также они по поручению председателя могут выполнять определенные представительские функции.