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Президент США Дональд Трамп представил "сделку века"

Опубликовано : 29 январь 2020 г. 00:17 | Просмотров: 393 | Категория: Мир

Дональд Трамп обнародовал главные тезисы своего плана по урегулированию палестино-израильской проблемы, анонсированного ещё в конце 2017 г. как "сделка века".

Как сообщает Би-би-си, план Трампа объемом 80 страниц предполагает, что столица Израиля должна быть в "неделимом" Иерусалиме.

При этом президент США пообещал, что столица будущего Палестинского государства также должна располагаться в восточной части Восточного Иерусалима.

"Мое видение предполагает выгоду для обеих сторон, реалистичное решение на основе создания двух государств, которое устраняет риск со стороны палестинской государственности для безопасности Израиля, - сказал Трамп. - Сегодня Израиль сделал гигантский шаг к миру. Вчера премьер-министр Нетаньяху проинформировал меня, что он хочет поддержать это видение как основу для прямых переговоров с палестинцами. Это исторический прорыв".

Трамп уточнил, что в результате реализации его плана ни израильтянам, ни палестинцам не придется покидать свои дома.

Уже после выступления американского президента глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что "Иерусалим не продается", а сделку Трампа и Нетаньяху палестинский народ "выкинет в мусорную корзину истории".

"Мы не преклоним коленей и не сдадимся. Заговоры, сделки и планы по ликвидации палестинского вопроса обречены на провал, - заявил он.

При этом Аббас подчеркнул, что палестинцы готовы к переговорам, но не с США и не на основе плана Трампа, а со всем ближневосточным квартетом.

По его словам, палестинцы продолжают настаивать на признании своего государства в границах 1967 года. Израиль выступает категорически против этого.

По словам президента США, Израиль впервые согласился обнародовать "концептуальную карту, которая иллюстрирует территориальные компромиссы, на которые он намерен пойти в интересах мира". Эту карту президент США разместил в своем "Твиттере".

Нетаньяху, выступавший после президента США, дал понять, что Вашингтон намерен признать право Израиля на поселения на Западном берегу реки Иордан.

"В этот день Вы стали первым мировым лидером, который признал суверенитет Израиля над районами Иудеи и Самарии [библейские названия территорий на Западном берегу], которые критически важны для нашей безопасности и занимают центральное место в нашем наследии", - сказал Нетаньяху.

Источники агентства Рейтер, знакомые с подробностями плана Трампа, сообщают, что США готовы признать израильские поселения на оккупированном Западном берегу Иордана. По этим данным, в обмен Израиль согласится на четыре года заморозить строительство новых поселений, пока идут переговоры о создании палестинского государства.

Как заявил Трамп, мирный план предполагает, что размер палестинских территорий более чем удвоится, а Западный берег Иордана не будет разделен на две части. "Мы также будем работать над созданием смежной территории в будущем палестинском государстве, она появится, когда будут удовлетворены условия для государственности, в том числе полный отказ от терроризма", - отметил Трамп.

Сейчас палестинские территории состоят из двух частей, между которыми нет общей границы: сектор Газа, который контролирует группировка ХАМАС, а также Западный берег Иордана, где действует власть администрации во главе с Махмудом Аббасом и где находятся израильские войска.

ХАМАС уже заявил, что отвергает предложения Трампа.
Другие детали плана:

  • Палестинцы должны отказаться от насилия и прекратить финансовую поддержку семей людей, совершавших нападения на израильтян.
  • Трамп обещает 50 миллиардов долларов инвестиций в новое палестинское государство. По словам президента США, это поможет создать 1 млн новых рабочих мест.
  • Статус Храмовой горы в Иерусалиме, где находятся священные для мусульман и иудеев объекты, должен остаться без изменений.

План по урегулированию ближневосточного конфликта разработал зять и советник Трампа Джерад Кушнер. Еще до его оглашения ряд мировых СМИ предсказывали, что он будет абсолютно произраильским, с минимальным учетом интересов палестинской стороны.

В пользу этих предположений говорил и тот факт, что руководство Палестинской автономии не было приглашено в Вашингтон на презентацию документа.


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