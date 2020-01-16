show_banner('300x250'); //размер баннера ?> show_banner('728x90'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
﻿ 83
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сегодня, 09:45  

Кем является новый идеолог Игоря Додона

Сегодня, 09:11  

Навальный нашел у родственников премьер-министра России недвижимость на три миллиарда рублей

Сегодня, 00:17  

Президент США Дональд Трамп представил "сделку века"

Вчера, 23:11  

Представитель России избран вице-председателем ПАСЕ

Вчера, 17:35  

Украинское судно заблокировало судоходство по Дунаю

Вчера, 17:05  

Кишиневом руководит родственница мэра Иона Чебана ?
все новости

Навальный нашел у родственников премьер-министра России недвижимость на три миллиарда рублей

Опубликовано : 29 январь 2020 г. 09:11 | Просмотров: 380 | Категория: Мир

(ВИДЕО) Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального составил список сокрытой недвижимости семьи премьер-министра Михаила Мишустина в Москве и Подмосковье примерно на три миллиарда рублей.

Как сообщает издание Meduza, об этом говорится расследовании ФБК, в котором отмечается, что в декларации о доходах российского премьера не указан ни один из этих активов не указан. Все они записаны на родственников премьера.

2,6 гектара земли и шесть домов на Рублевке

Об этой недвижимости писали "Проект", "Открытые медиа" и "Русская служба Би-би-си". Владельцы участка скрыты (в выписках из Росреестра собственником указана "Российская Федерация"), но по информации журналистов, земля и дома записаны на двоих старших сыновей Мишустина, его отца и его сестру.

ФБК утверждает, что поместье премьера на Рублевке стоит 1,5 миллиарда рублей (такую же оценку приводили "Открытые медиа") и состоит из трех соседних участков, купленных в разные годы. Первый участок Мишустин и его жена купили в 2000-м ("Коммерсант" писал, что на доходы Мишустина в "Международном компьютерном клубе") и в 2005-м записали на сыновей. Этот участок составляет лишь пятую часть от общей площади дачи Мишустина, подчеркивает ФБК.

Второй участок был куплен в 2012 году у Геннадия Букаева — бывшего начальника Мишустина в министерстве по налогам и сборам (с 2000 по 2004 год Букаев был министром, а Мишустин его заместителем). Покупателем выступил отец будущего премьера Владимир Мишустин, которому на тот момент было 73 года и который, как сообщалось, до выхода на пенсию работал в "Аэрофлоте". Позднее Владимир Мишустин передал участок своей жене Луизе.

Третий участок (самый крупный — 1,3 гектара) записан на сестру Мишустина Наталью Стенину. Он объединен из 10 участков, большинство из которых Стениной подарили в 2009 году — вместе с двумя домами площадью 740 и 150 квадратных метров. Дарителем выступил бизнесмен Александр Удодов, раньше упоминавшийся в прессе как знакомый Мишустина и один из предполагаемых участников махинаций с возвратом НДС. Судя по всему, Удодов и Мишустин до сих пор тесно общаются: как пишет ФБК, Удодов вместе со Стениной значится как учредитель нескольких организацией, связанных с Мишустиным — в том числе хоккейного клуба "Спортима", за который играет премьер-министр.

0,25 гектара земли и дом в Истринском районе

О них писала "Русская служба Би-би-си". Речь идет о недвижимости в элитном поселке Agalarov Estate в деревне Захарово Истринского района Подмосковья. Как утверждает ФБК, сестре премьера с 2014 года принадлежит участок площадью 0,25 гектара и дом площадью 925 метров. "Русская служба Би-би-си" оценила их стоимость в 370 миллионов рублей, ФБК — в 400 миллионов рублей. В Росреестре недвижимость записана на "Российскую Федерацию".

Еще 0,25 гектара земли в Истринском районе

Наталья Стенина владеет еще одним участком земли в Истринском районе Подмосковья, только уже в деревне Славково. Официально владелец земли засекречен, но ФБК приводит фрагмент выписки из Росреестра, согласно которой участок записан на Стенину, в 2009 году получившую его в подарок от все того же Александра Удодова (об этом ранее писала "Фонтанка"). Стоимость подарка фонд оценивает в 30 миллионов рублей.

Квартира в Хамовниках

Эти апартаменты упоминались в материале "Русской службы Би-би-си" про недвижимость Натальи Стениной. Квартира расположена в элитном жилом комплексе Knightsbridge Park в Хамовниках. Ее площадь — 170 квадратных метров. По оценке "Би-би-си", апартаменты стоят 180 миллионов рублей, по оценке ФБК — 200 миллионов. Квартира записана на "Российскую Федерацию", но ФБК показал старую выписку из Росреестра, где в качестве собственника с 2018 года указана сестра Мишустина.

Здание ресторана "Недальний Восток" на Тверском бульваре

Также упоминалось в материале "Русской службы Би-би-си". Наталье Стениной и Александру Удодову принадлежит по 25% компании "Николия", которая владеет рестораном "Недальний Восток" (закрылся в начале 2019 года). Оставшиеся 50% принадлежат известному ресторатору Аркадию Новикову. Кроме того, Стенина, Удодов и Новиков в тех же долях владеют зданием, где расположен "Недальний Восток". ФБК пишет, что стоимость этого строения и земли под ним — около миллиарда рублей, а значит, часть Стениной стоит около 250 миллионов.

Квартира на Трехгорном Валу

Про нее писал "Проект". ФБК оценивает ее стоимость в 40 миллионов рублей. "Коммерсант" писал, что Мишустин получил жилье в 2004 году от Управления делами президента как заместитель министра по налогам и сборам — в качестве компенсации за низкую зарплату. Согласно старой выписке из Росреестра, которую приводит ФБК, в том же 2004 году Мишустин разделил квартиру между двумя своими старшими сыновьями Алексеем и Александром.

Две квартиры в Хамовниках

До этого не упоминались в прессе. Расположены в жилом комплексе "Спорт Хаус" на 3-й Фрунзенской улице недалеко от Москвы-реки. Площадь каждой квартиры — 180 квадратных метров, стоимость каждой, по утверждению ФБК, — 180 миллионов рублей.

В Росреестре собственником указана "Российская Федерация", но ФБК со ссылкой на старые выписки пишет, что в 2015 году квартиры выкупила подконтрольная Александру Удодову фирма "Истком", а в 2018-м — ресторатор Аркадий Новиков, который не позже, чем через год продал их старшим сыновьям Мишустина. Они получили квартиры в возрасте старше 18 лет, поэтому Мишустин мог не указывать их в своей декларации. "Мишустин как никто другой знает, что с точки зрения любого налоговика это называется „криминальная притворная сделка“. Классика коррупции", — заявил Навальный в расследовании ФБК.

Сколько всего?

"Итого 2 миллиарда 820 миллионов рублей. Там есть еще и „старые“ квартиры, и гаражи, и что-то еще по мелочи, поэтому смело округляем до 3 миллиардов. У семьи чиновника, который провел 22 года на госслужбе, только недвижимого имущества на 3 миллиарда рублей", — резюмировал Навальный.




Загрузка...

Похожие новости
МИР
Навальный нашел у родственников премьер-министра России недвижимость на три миллиарда рублей

Навальный нашел у родственников премьер-министра России недвижимость на три миллиарда рублей ...

Просмотров: 378
Президент США Дональд Трамп представил "сделку века"

Президент США Дональд Трамп представил "сделку века" ...

Просмотров: 585
Представитель России избран вице-председателем ПАСЕ

Представитель России избран вице-председателем ПАСЕ ...

Просмотров: 379
Украинское судно заблокировало судоходство по Дунаю

Украинское судно заблокировало судоходство по Дунаю ...

Просмотров: 1 493
Дмитрий Торнер - человек, который стоит за остановкой экстрадиции украинского олигарха Фирташа

Дмитрий Торнер - человек, который стоит за остановкой экстрадиции украинского олигарха Фирташа ...

Просмотров: 1 218
Путин назначил Козака зам.главы Администрации президента

Путин назначил Козака зам.главы Администрации президента ...

Просмотров: 2 076
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 17 625
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 44 779
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 41 970
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 19 743
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
У Молдовы может появиться граница с Россией ?

У Молдовы может появиться граница с Россией ?

Просмотров: 65 473
Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Просмотров: 45 506
Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Просмотров: 45 000
Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Просмотров: 38 823
Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Просмотров: 38 696
Германия уличила Путина во лжи

Германия уличила Путина во лжи

Просмотров: 29 907
Молдова несет огромные убытки из-за открытия газопровода 'Турецкий поток'

Молдова несет огромные убытки из-за открытия газопровода 'Турецкий поток'

Просмотров: 17 894
Ткачук: Додон и Санду приняли взятку от Плахотнюка

Ткачук: Додон и Санду приняли взятку от Плахотнюка

Просмотров: 17 730
ВЛАСТЬ
Кем является новый идеолог Игоря Додона

Кем является новый идеолог Игоря Додона

Вчера, 17:05  Кишиневом руководит родственница мэра Иона Чебана ?
Вчера, 16:19  Додон устроил к себе в медиа-холдинг основных пропагандистов и идеологов Плахотнюка
Вчера, 09:03  Бывшего прокурора по борьбе с коррупцией будут судить по трем статьям Уголовного кодекса
ЛЮДИ
Бузова стала особо ценить уединение

Бузова стала особо ценить уединение

06.01.2020  Ситуация в связи с газоснабжением Молдовы требует широких публичных дебатов
05.01.2020  Скончался боровшийся с раком российский онколог Андрей Павленко
22.12.2019  В Кишиневе торжественно зажгли первую Ханукальную свечу
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Бывшего прокурора по борьбе с коррупцией будут судить по трем статьям Уголовного кодекса

Бывшего прокурора по борьбе с коррупцией будут судить по трем статьям Уголовного кодекса

22.01.2020  Молдова отказала Украине и России в выдаче Платона
20.01.2020  Покрывавший малолетних убийц полицейский является гордостью полиции
16.01.2020  В Бендерах задержан киллер из группировки Мику



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2020 (142)
Декабрь 2019 (257)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker Анализ сайта