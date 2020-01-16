Навальный нашел у родственников премьер-министра России недвижимость на три миллиарда рублей ...

Как сообщает издание Meduza, об этом говорится расследовании ФБК, в котором отмечается, что в декларации о доходах российского премьера не указан ни один из этих активов не указан. Все они записаны на родственников премьера.

2,6 гектара земли и шесть домов на Рублевке

Об этой недвижимости писали "Проект", "Открытые медиа" и "Русская служба Би-би-си". Владельцы участка скрыты (в выписках из Росреестра собственником указана "Российская Федерация"), но по информации журналистов, земля и дома записаны на двоих старших сыновей Мишустина, его отца и его сестру.

ФБК утверждает, что поместье премьера на Рублевке стоит 1,5 миллиарда рублей (такую же оценку приводили "Открытые медиа") и состоит из трех соседних участков, купленных в разные годы. Первый участок Мишустин и его жена купили в 2000-м ("Коммерсант" писал, что на доходы Мишустина в "Международном компьютерном клубе") и в 2005-м записали на сыновей. Этот участок составляет лишь пятую часть от общей площади дачи Мишустина, подчеркивает ФБК.

Второй участок был куплен в 2012 году у Геннадия Букаева — бывшего начальника Мишустина в министерстве по налогам и сборам (с 2000 по 2004 год Букаев был министром, а Мишустин его заместителем). Покупателем выступил отец будущего премьера Владимир Мишустин, которому на тот момент было 73 года и который, как сообщалось, до выхода на пенсию работал в "Аэрофлоте". Позднее Владимир Мишустин передал участок своей жене Луизе.

Третий участок (самый крупный — 1,3 гектара) записан на сестру Мишустина Наталью Стенину. Он объединен из 10 участков, большинство из которых Стениной подарили в 2009 году — вместе с двумя домами площадью 740 и 150 квадратных метров. Дарителем выступил бизнесмен Александр Удодов, раньше упоминавшийся в прессе как знакомый Мишустина и один из предполагаемых участников махинаций с возвратом НДС. Судя по всему, Удодов и Мишустин до сих пор тесно общаются: как пишет ФБК, Удодов вместе со Стениной значится как учредитель нескольких организацией, связанных с Мишустиным — в том числе хоккейного клуба "Спортима", за который играет премьер-министр.

0,25 гектара земли и дом в Истринском районе

О них писала "Русская служба Би-би-си". Речь идет о недвижимости в элитном поселке Agalarov Estate в деревне Захарово Истринского района Подмосковья. Как утверждает ФБК, сестре премьера с 2014 года принадлежит участок площадью 0,25 гектара и дом площадью 925 метров. "Русская служба Би-би-си" оценила их стоимость в 370 миллионов рублей, ФБК — в 400 миллионов рублей. В Росреестре недвижимость записана на "Российскую Федерацию".

Еще 0,25 гектара земли в Истринском районе

Наталья Стенина владеет еще одним участком земли в Истринском районе Подмосковья, только уже в деревне Славково. Официально владелец земли засекречен, но ФБК приводит фрагмент выписки из Росреестра, согласно которой участок записан на Стенину, в 2009 году получившую его в подарок от все того же Александра Удодова (об этом ранее писала "Фонтанка"). Стоимость подарка фонд оценивает в 30 миллионов рублей.

Квартира в Хамовниках

Эти апартаменты упоминались в материале "Русской службы Би-би-си" про недвижимость Натальи Стениной. Квартира расположена в элитном жилом комплексе Knightsbridge Park в Хамовниках. Ее площадь — 170 квадратных метров. По оценке "Би-би-си", апартаменты стоят 180 миллионов рублей, по оценке ФБК — 200 миллионов. Квартира записана на "Российскую Федерацию", но ФБК показал старую выписку из Росреестра, где в качестве собственника с 2018 года указана сестра Мишустина.

Здание ресторана "Недальний Восток" на Тверском бульваре

Также упоминалось в материале "Русской службы Би-би-си". Наталье Стениной и Александру Удодову принадлежит по 25% компании "Николия", которая владеет рестораном "Недальний Восток" (закрылся в начале 2019 года). Оставшиеся 50% принадлежат известному ресторатору Аркадию Новикову. Кроме того, Стенина, Удодов и Новиков в тех же долях владеют зданием, где расположен "Недальний Восток". ФБК пишет, что стоимость этого строения и земли под ним — около миллиарда рублей, а значит, часть Стениной стоит около 250 миллионов.

Квартира на Трехгорном Валу

Про нее писал "Проект". ФБК оценивает ее стоимость в 40 миллионов рублей. "Коммерсант" писал, что Мишустин получил жилье в 2004 году от Управления делами президента как заместитель министра по налогам и сборам — в качестве компенсации за низкую зарплату. Согласно старой выписке из Росреестра, которую приводит ФБК, в том же 2004 году Мишустин разделил квартиру между двумя своими старшими сыновьями Алексеем и Александром.

Две квартиры в Хамовниках

До этого не упоминались в прессе. Расположены в жилом комплексе "Спорт Хаус" на 3-й Фрунзенской улице недалеко от Москвы-реки. Площадь каждой квартиры — 180 квадратных метров, стоимость каждой, по утверждению ФБК, — 180 миллионов рублей.

В Росреестре собственником указана "Российская Федерация", но ФБК со ссылкой на старые выписки пишет, что в 2015 году квартиры выкупила подконтрольная Александру Удодову фирма "Истком", а в 2018-м — ресторатор Аркадий Новиков, который не позже, чем через год продал их старшим сыновьям Мишустина. Они получили квартиры в возрасте старше 18 лет, поэтому Мишустин мог не указывать их в своей декларации. "Мишустин как никто другой знает, что с точки зрения любого налоговика это называется „криминальная притворная сделка“. Классика коррупции", — заявил Навальный в расследовании ФБК.

Сколько всего?

"Итого 2 миллиарда 820 миллионов рублей. Там есть еще и „старые“ квартиры, и гаражи, и что-то еще по мелочи, поэтому смело округляем до 3 миллиардов. У семьи чиновника, который провел 22 года на госслужбе, только недвижимого имущества на 3 миллиарда рублей", — резюмировал Навальный.