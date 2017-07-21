Кем является новый идеолог Игоря Додона ...

После того, как стало известно о том, что один из основных идеологов и пропагандистов Владимира Плахотнюка - Даниел Дивиричан стал новым идеологом Игоря Додона, интересной является биография этого бывшего чиновника правительства Румынии.

Вплоть до бегства из Молдовы олигарха и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, Дивиричан был одним из наиболее приближенных олигарха.

До своего сближения с Плахотнюком, Дивиричан работал в качестве "европейского советника по связям с общественностью" в структуре правительства Владимира Филата с 2010 по 2012 г.г.

Он был одним из ближайших доверенных лиц в окружении Владимира Филата, в бытность его премьер-министром. Известно, что Филат настолько доверял Дивиричану, что помимо зарплаты европейского уровня, которую ему выплачивала Миссия ЕС через программу UNDP, он получал от Владимира Филата ежемесячно несколько десятков тысяч евро в качестве "гонорара" за предоставленные услуги по налаживанию связей в основном с высокопоставленными чиновниками в правительстве Румынии, а также в Таможенной и пограничной структурах этой страны.

Позже, после внезапного развода в семье Филата, Дивиричан даже женился на бывшей жене своего руководителя.

После этого, он уже стал консультировать Владимира Плахотнюка, став одним из основных идеологов и пропагандистов олигарха.

В 2015 году, Дивиричан уже был тайным советником Юрия Лянкэ, который после своего сближения с Владимиром Плахотнюком объявил о создании нового политического проекта, также контролируемого Плахотнюком.

До своего появления в Молдове, Дивиричан был чиновником правительства Румынии периода Андриана Нэстасе. Тогда он был "откомандирован" советником по связям с общественностью в рамках Группы советников Миссии Евросоюза по консультированию в области государственной политики для Молдовы.

Даниел Дивиричан был неоднократно замечен на сепаратных встречах с бизнесменом с сомнительной репутацией Владимиром Плахотнюком, а осенью 2014 года в прессе появились фотографии, на которых он запечатлен в ходе беседы с Плахотнюком во Франции.

27 января, мэр Бельц, председатель "Нашей партии" Ренато Усатый сообщил, что Дивиричан, вместе с еще рядом ключевых пропагандистов Владимира Плахотнюка, "переданы" Додону. На их содержание Додоном выделяются десятки тысяч долларов в месяц.

Сам Додон пока ничего не сообщал о появлении в своей команде столь одиозного персонажа.