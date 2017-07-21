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Бывший советник Путина стал помощником премьер-министра России Мишустина

Опубликовано : 29 январь 2020 г. 15:13 | Просмотров: 133 | Категория: Мир

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Приходько своим помощником.

Как сообщает РБК, соответствующее распоряжение Мишустин подписал еще в прошлую субботу.

При премьер-министре Дмитрии Медведеве, Приходько был первым заместителем руководителя Аппарата правительства России.

Сергей Приходько ранее был вице-премьером по вопросам оборонно-промышленного комплекса, а также был помощником главы государства во время президентства Дмитрия Медведева и Владимира Путина.

Как в администрации президента, так в аппарате Правительства, Приходько курировал внешнеполитическую деятельность. Он имеет высший дипломатический ранг - Чрезвычайного и полномочного посла.


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