Бывший советник Путина стал помощником премьер-министра России Мишустина ...

Как сообщает РБК, соответствующее распоряжение Мишустин подписал еще в прошлую субботу.

При премьер-министре Дмитрии Медведеве, Приходько был первым заместителем руководителя Аппарата правительства России.

Сергей Приходько ранее был вице-премьером по вопросам оборонно-промышленного комплекса, а также был помощником главы государства во время президентства Дмитрия Медведева и Владимира Путина.

Как в администрации президента, так в аппарате Правительства, Приходько курировал внешнеполитическую деятельность. Он имеет высший дипломатический ранг - Чрезвычайного и полномочного посла.