Бывший советник Путина стал помощником премьер-министра России Мишустина
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Приходько своим помощником.
Как сообщает РБК, соответствующее распоряжение Мишустин подписал еще в прошлую субботу.
При премьер-министре Дмитрии Медведеве, Приходько был первым заместителем руководителя Аппарата правительства России.
Сергей Приходько ранее был вице-премьером по вопросам оборонно-промышленного комплекса, а также был помощником главы государства во время президентства Дмитрия Медведева и Владимира Путина.
Как в администрации президента, так в аппарате Правительства, Приходько курировал внешнеполитическую деятельность. Он имеет высший дипломатический ранг - Чрезвычайного и полномочного посла.
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