Озвученный Додоном международный розыск Плахотнюка оказался фарсом ...

Процедура по объявлению беглого олигарха Владимира Плахотнюка в международный розыск еще не бы закончены молдавскими властями, несмотря на публичное объявление об его розыске еще 11 декабря прошлого года.

Незавершенность соответствующих процедур подтвердил глава МВД Павел Войку, выступая на заседании парламентской комиссии по безопасности.

Войку сообщил об этом, объясняя депутатам, почему фотография Плахотнюка исчезла со специализированных розыскных панно перед инспекторатами полиции.

В этой связи министр сообщил, что документы об объявлении Плахотнюка в международный розыск "пока находятся на рассмотрении".

"Господина Плахотнюка объявили в розыск, мы готовимся передать документы об объявлении его в международный розыск", - отметил Войку.

Примечательно, что 11 декабря, после заявления занимающего должность президента Игоря Додона, Национальный центр по борьбе с коррупцией объявил о розыске Плахотнюка, в том числе по его второй идентичности Владислав Новак,

Плахотнюк тайно покинул Молдову 14 июня 2019 года. Считается, что он находится в США, где запросил политическое убежище.