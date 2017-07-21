Филат отсудил себе свободу ...

В Апелляционной палате Кишинева было вынесено решение о незаконности требования тюремных властей о повторном помещении в тюрьму осужденного за коррупцию экс-премьера Владимира Филата.

В суде рассматривался вопрос законности условно-досрочного освобождения Владимира Филата. Апелляцию подала Национальная администрация тюрем, которая 3 декабря 2019 года освободила Владимира Филата, принимая во внимание "плохие условия содержания" в СИЗО №13.

В результате рассмотрения, судьи приняли решение оставить Филата на свободе. Указанное решение Апелляционной палаты окончательное.

Бывший премьер-министр Владимир Филат был приговорен к девяти годам лишения свободы по обвинению в коррупции. После того, как его адвокаты добились сокращения тюремного срока на 709 дней, аргументируя это бесчеловечными условиями содержания, Филат был условно-досрочно освобожден 3 декабря прошлого года.

Сразу после выхода Филата на свободу, занимающий должность президента Игорь Додон публично заявил о несправедливости такого решения и обещал добиться возвращения Филата в тюрьму.