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В Китае ввели уголовную ответственность за отказ лечиться от короновируса

Опубликовано : 30 январь 2020 г. 08:43 | Просмотров: 0 | Категория: Мир

Власти китайской провинции Хубэй объявили о чрезвычайных мерах из-за вспышки нового коронавируса.

Теперь любой, отказывающийся встать на карантин или лечиться, будет наказан, вплоть до уголовной ответственности.

Департамент общественной безопасности провинции Хубэй, наиболее пострадавшей от вспышки нового коронавируса, опубликовал уведомление об ужесточении наказания для тех, кто препятствует работе медицинских учреждений. В нем говорится о возможности уголовного преследования тех, кто избегает лечения, наносит вред медицинскому персоналу и намеренно распространяет вирус.

"Запрещается любой организации или частному лицу по любой причине нарушать порядок работы медицинских учреждений, ставить под угрозу личную безопасность медицинского персонала и наносить ущерб собственности медучреждений", - говорится в сообщении.

Отдельным пунктом в нем указано, что лица, отказывающиеся соблюдать карантин, принудительное лечение и проверяться на вирус, представляют угрозу общественной безопасности и подлежат уголовной ответственности.

Источник: RBC RosBusinessConsulting
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