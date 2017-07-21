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Бывший прокурор антикоррупции останется под арестом еще на 20 суток

Опубликовано : 30 январь 2020 г. 09:17 | Просмотров: 208 | Категория: Власть / Криминал

Один из самых одиозных прокуроров режима Плахотнюка, отстраненный от должности глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь останется под арестом еще 20 суток.

Решение об этом было принято в среду Чеканским офисом Кишиневского суда. Судья частично удовлетворил ходатайство прокуроров о продлении ордера на предварительный арест. Прокуроры запросили продление срока ареста на 30 суток.

В начале недели прокуроры выдвинули Виорелу Морарю окончательное обвинение по трем статьям. Если ранее он обвинялся по двум статьям – о злоупотреблении служебным положением и в подделке официальных документов, то к этим двум обвинениям прибавилось еще и обвинение во вмешательстве в осуществление уголовного преследования.

9 декабря, распоряжением Генерального прокурора Александра Стояногло Морарь был отстранен на 30 дней от должности главы Прокуратуры антикоррупции в связи с комплексной проверкой в Антикоррупционной прокуратуре и Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью.

10 января он был взят под стражу, а 13 января был помещен на 20 суток предварительного ареста.

Ранее уже сообщалось, что один из одиознейших персонажей в прокуратуре, ставший при покровительстве олигарха и лидера правившей тогда Демпартии Владимира Плахотнюка, возглавил Прокуратуру по борьбе с коррупцией. До этого, Морарь был одним из самых вовлеченных прокуроров в подавление инакомыслия, использовавшим для этого сталинские методы в юстиции. Практически все политически мотивированные уголовные дела, которые Морарь вел в отношении противников Демпартии были открыты на основании "резонных подозрений".


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