Во Львове подожгли автомобиль журналистки Радио Свобода ...

В ночь на 30 января во Львове неизвестный поджег автомобиль, принадлежащий журналистке Украинской службы Радио "Свобода" Галине Терещук.

Об этом сообщает Радио Свобода и сама журналистка в Facebook.

По словам свидетелей, молодой человек положил под "дворники" ее машины два пакета. Они говорят, что спрашивали его, что он собирается делать, и тот сказал "поджечь вот эту машину", что тут же и сделал.

Автомобиль сгорел, огонь удалось потушить пожарным.

Сама Терещук отвергает бытовую версию случившегося.

"Сразу после полуночи мы с мужем услышали, как сработала сигнализация, и когда муж выглянул в окно, то увидел, что машина уже горела. Что это – не понравился какой-то текст или попытка запугать – я сама не знаю и хочу найти ответ", - приводит издание "Украинская правда" слова Галины Терещук.

Терещук работает корреспондентом "Радио Свобода" во Львове с 2000 года.

Украина занимает 102-е место в мире в ежегодном рейтинге свободы прессы, составляемой международной организацией "Репортёры без границ".