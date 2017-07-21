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Додон фигурирует в обвинении российских спецслужб о шпионаже сотрудницы Интер РАО

Опубликовано : 30 январь 2020 г. 13:05 | Просмотров: 0 | Категория: Власть / Мир

Сотрудница корпорации "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиненная в шпионаже в пользу молдавской разведки, раскрыла детали версии ФСБ России, согласно которой одним из фигурантов обвинения в шпионаже является занимающий должность президента Игорь Додон.

Додон фигурирует в деле о шпионаже в качестве одного из "контактных лиц" обвиненной в шпионаже россиянки молдавского происхождения.

Карина Цуркан впервые раскрыла детали дела о шпионаже в пользу Молдовы в своем интервью для РБК.

Обвинение, по ее словам, основано на копии анкеты агента молдавской разведки с данными, совпадающие с данными Цуркан. В деле есть перехваченные переводы писем руководства Минэнерго и протокол допроса секретного свидетеля из ФСБ.

"Мне предъявлено обвинение в передаче сведений молдавским спецслужбам, Службы информации и безопасности Молдовы и по ее заказу. Мне предъявлен тот факт, что в 2004 году я была якобы завербована молдавскими спецслужбами и в 2015 году передала им некую информацию, по мнению следствия, представляющую государственную тайну. Ничего из этого я не делала", — рассказала Цуркан.

По словам Цуркан, ее обвиняют в том, что она трижды с августа по сентябрь 2015 года направила информацию молдавской разведке. Способ передачи информации следствием не установлен, каких-либо сообщений в адрес иностранных спецслужб, также не найдено, утверждает обвиняемая. При этом в письмах оперативных сотрудников ФСБ говорится, что агенты молдавской разведки для передачи представляющих для нее интерес сведений выезжают на территорию Молдавии, сказала Цуркан, уточняя, что в 2015 году не была в Молдове.

Молдавская разведка, передала информацию, предположительно полученную от Цуркан, спецслужбам НАТО, следует из фабулы дела, добавила Цуркан.

Обвинение, со слов Цуркан, основывается на нескольких документах. Первый — это ксерокопия анкеты из личного дела агента молдавской спецслужбы, где указаны персональные данные, совпадающие с данными Цуркан. "Это плохо читаемая копия, частично страницы отсутствуют. Все, что там есть — мои базовые данные, какие можно собрать про любого из нас — адрес, образование. Насколько я понимаю, такие бланки гуляют по интернету. Анкета заполнена от руки [якобы] в 2004 году, дата заполнения указана. Но адрес, указанный в анкете, стал реально моим адресом в 2010 году. Место работы, указанное в анкете, стало действительно моим местом работы в 2006 году. Образование еще позже — уже ближе к 2015 году, а фотография взята из паспорта, оформленного в 2008 году", — рассказала Цуркан, назвав анкету фейком.

По ее словам, в анкете также перечислены "контактные лица" Цуркан, из числа политиков Молдавии и сотрудники российских госкорпораций, в том числе действующий президент Молдавии Игорь Додон и сын бывшего президента Олег Воронин. С Додоном Цуркан, по ее словам, знакома только по заседаниям молдавско-российской межправкомиссии, в которой она участвовала в 2008-2009 году.

Второй документ — это якобы перехваченные российской разведкой донесения молдавских спецслужб в офис НАТО, заявила Цуркан. Это опять же плохо читаемые копии трех текстов на английском языке, представляющие собой точный перевод засекреченных писем министра энергетики Александра Новака и его заместителя Анатолия Яновского, добавила бывший член правления "Интер РАО". Цуркан утверждает, что не могла иметь доступа к этим письмам, поскольку не обладала допуском к гостайне и никогда с ними не знакомилась.

"Письма касались поставок российского газа в Молдавию, поставок электроэнергии в Крым, и темы поставок электроэнергии с территории Российской Федерации, я даже не буду говорить, куда", — говорит Цуркан о содержании писем.

Третий документ — это протокол допроса секретного свидетеля из числа сотрудников ФСБ, где он рассказывает о полученной от засекреченных иностранных агентов информации, касающейся Цуркан, сказала она.

Также, по ее словам, ФСБ утверждает, что карьерный рост Цуркан в "Интер РАО" обеспечивал сотрудник молдавской разведки по имени Александр Попеску и экс-советник председателя правления РАО "ЕЭС России", бывший министр национальной безопасности Молдовы Валерий Пасат. Ни с одним, ни с другим Цуркан, по ее словам, не знакома.

Топ-менеджер "Интер-РАО" Карина Цуркан была арестована по обвинению в шпионаже в июне 2018 года. Источники РБК тогда рассказывали, что Цуркан обвиняют в передаче стране НАТО сведений о переговорах по организации поставок электроэнергии в Крым и самопровозглашенные республики Донбасса, утверждали тогда источники РБК: "Это была политическая информация о том, кто с нами работает на Украине, в ДНР, в Крыму и других регионах, куда мы поставляем электроэнергию: кто сотрудничает, кто отказывается".

Цуркан организовывала схему поставки электроэнергии из России в Крым в 2014 году и знала все контакты российских чиновников на Украине, уточняли собеседники РБК. По их словам, первичная информация о Цуркан пришла в ФСБ по линии Службы внешней разведки. Аресту члена правления "Интер РАО" предшествовала оперативная разработка, которая длилась не менее трех лет, основные доказательства были получены в ходе прослушки, утверждали источники.

Цуркан не признает вину. Ее адвокат Иван Павлов заявлял, что часть доказательств в деле была сфальсифицирована, а целью преследования Цуркан является ее дискредитация перед руководством "Интер РАО".

16 января Цуркан обвиняемую в шпионаже, освободили из-под стражи по решению апелляционного суда.


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