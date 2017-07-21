Партия Андрея Нэстасе решила не ссориться с Россией из-за Украины ...

Представитель возглавляемой Андреем Нэстасе партии Платформа DA в делегации Молдовы в ПАСЕ Ливиу Вовк предпочел выйти из зала пленарных заседаний ПАСЕ при голосовании по вопросу полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Соответствующее решение Ассамблеи, позволившее восстановить права делегации российской Федерации, было принято в среду голосами 96 депутатов. 44 депутата ПАСЕ голосовали "против", а еще 7 воздержались. Полномочия россиян, которые объявили ультиматум в адрес ПАСЕ, были подтверждены в полном объеме, а почти все правки, предложенные Украины – отклонены.

В Украине это решение расценено как "проигрыш украинской делегации".

Из представителей Молдовы за принятие соответствующей резолюции проголосовали оба депутата Партии социалистов - Влад Батрынча и Гайк Вартанян. Депутат Демпартии Андриан Канду воздержался. "Против" проголосовал депутат от партии PAS Михаил Попшой. В то же время, депутат от Платформы DA Ливиу Вовк, также находившийся в это время в ПАСЕ не фигурирует в списке голосовавших по причине его отсутствия в зале заседаний. В зал не вошли также все представители делегации Румынии.

Платформа DA пока ничего не сообщала о своей позиции по этому вопросу.

Примечательно, что в ходе летней сессии ПАСЕ 2019 года, тогдашний депутат и лидер Платформы DA Андрей Нэстасе проголосовал за возвращение права голоса российской делегации, чем вызвал шквал критики своих коллег по Блоку ACUM.