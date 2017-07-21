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Очередной 'политический' прокурор подал в отставку

Опубликовано : 30 январь 2020 г. 20:48 | Просмотров: 0 | Категория: Власть

Известный своей вовлеченностью в политически мотивированные уголовные дела прокурор Виталий Бусуйок ушел из органов прокуратуры.

Информацию об его отставке подтвердила журналистам пресс-секретарь ведомства.

Бусуйок был заместителем главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, который находится под следствием.

Виталий Бусуйок вел политически мотивированные уголовные дела в отношении противников олигарха и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Среди таких дел: дело по обвинению лидера "Нашей партии" Ренато Усатого в организации убийства "черного банкира" Германа Горбунцова, а также дело о попытке покушения на Плахотнюка. Бусуйок также организовал арест родственников содержащегося в румынской тюрьме киллера Виталия Проки, с целью заставить его отказаться от разоблачительных показаний в отношении Плахотнюка.

26 декабря 2016 года, Бусуйок, вместе с еще целым рядом прокуроров, чья коррумпированность не вызывает сомнений, был отмечен внутренним приказом бывшего Генпрокурора "за безупречную службу".

Приказ Генерального прокурора об увольнении Виталия Бусуйок был подписан еще 27 января.

Ранее в отставку подал и его подельник по организации заказных уголовных дел Лилиан Бакалым.


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