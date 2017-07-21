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На партию Додона появилось еще одно уголовное дело

Опубликовано : 31 январь 2020 г. 08:03 | Просмотров: 524 | Категория: Власть

Уголовное дело по отмыванию денег и внешнему финансированию Партии социалистов разделено в два отдельных производства.

Об этом заявил в четверг Генеральный прокурор Александр Стояногло, отметив, что ныне арестованный прокурор Виорел Морарь незаконно объединил уголовные дела об отмывании денег компанией Exclusiv Media и внешнем финансирование ПСРМ.
Стояногло сделал свое заявление по итогам проверки, которую прокуроры провели вследствие жалобы со стороны Партии социалистов Республики Молдова.
"Эти дела рассматривают совершенно разные события в разные периоды времени. Морарь не имел никаких законных оснований для объединения этих двух дел. Между ними нет ничего общего. Мы их разделим, и по каждому из них будем вести отдельное следствие», – отметил Стояногло.
Ранее уже неоднократно сообщалось о незаконном внешнем финансировании Партии социалистов, которая финансируется не только из России, но также и из офшоров, замешанных в международном скандале "Bahama papers".
В частности, известно о переводах, в которых замешаны десятки депутатов ПСРМ, таких как Петр Бурдужа или председатель фракции Корнелий Фуркулицэ. В деле замешана и жена Игоря Додона – Галина. Из незаконно полученных из-за рубежа финансовых средств финансировалась не только сама Партия социалистов, деятельность "фонда первой леди", но и деятельность занимающего должность президента Игоря Додона, а также разросшийся в последние годы медиа-холдинг, обслуживающий интересы Додона и ПСРМ.


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