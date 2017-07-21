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Дмитрий Козак принял главу Приднестровья

Опубликовано : 30 январь 2020 г. 23:49 | Просмотров: 57 | Категория: Страна

Заместитель Руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак принял в Москве лидера непризнанной приднестровской республики Вадима Красносельского.

Сообщение о встрече "в здании Администрации президента РФ" было распространено пресс-службой Вадима Красносельского.

"Вадим Красносельский и Дмитрий Козак обстоятельно обсудили актуальные аспекты российско-приднестровского взаимодействия в различных областях. Особое внимание уделили складывающейся ситуации в переговорном процессе между Приднестровьем и Молдовой. Говорили о негативных тенденциях, связанных с неурегулированностью ряда застарелых острых вопросов, а также о новых проблемах, с которыми сталкиваются жители Приднестровья в связи с односторонними действиями Молдовы", - говорится в пресс-релизе администрации лидера Приднестровья.

В сообщении о встрече Козака с Красносельском особенно подчеркивается обсуждение "межгосударственного" характера отношений между Приднестровьем и Россией и "российско-приднестровского сотрудничества".


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