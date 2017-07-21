В Молдове произошло землетрясение
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Эпицентр первого самого сильного землетрясения находился в сейсмической зоне Вранча (Румыния), в 149 километрах на север от Бухареста.
Согласно Румынскому институту физики Земли, землетрясение магнитудой 5,2 балла по шкале Рихтера произошло 31 января, в 03.26, на глубине 121 км.
Как сообщил журналистам глава Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы Ион Илиеш, в Кишиневе сейсмическая интенсивность составила около 4 баллов из 12.
Жертв и разрушений не зафиксировано.
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