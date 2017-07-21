show_banner('300x250'); //размер баннера ?> show_banner('728x90'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
﻿ 71
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сегодня, 08:03  

На партию Додона появилось еще одно уголовное дело

Сегодня, 07:22  

В Молдове произошло землетрясение

Вчера, 23:49  

Дмитрий Козак принял главу Приднестровья

Вчера, 20:48  

Очередной 'политический' прокурор подал в отставку

Вчера, 13:36  

Партия Андрея Нэстасе решила не ссориться с Россией из-за Украины

Вчера, 13:05  

Додон фигурирует в обвинении российских спецслужб о шпионаже сотрудницы Интер РАО
все новости

В Молдове произошло землетрясение

Опубликовано : 31 январь 2020 г. 07:22 | Просмотров: 468 | Категория: Страна

Эпицентр первого самого сильного землетрясения находился в сейсмической зоне Вранча (Румыния), в 149 километрах на север от Бухареста.

Согласно Румынскому институту физики Земли, землетрясение магнитудой 5,2 балла по шкале Рихтера произошло 31 января, в 03.26, на глубине 121 км.

Как сообщил журналистам глава Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы Ион Илиеш, в Кишиневе сейсмическая интенсивность составила около 4 баллов из 12.

Жертв и разрушений не зафиксировано.


Загрузка...
Сообщить о ошибке | Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
СТРАНА
В Молдове произошло землетрясение

В Молдове произошло землетрясение ...

Просмотров: 464
Дмитрий Козак принял главу Приднестровья

Дмитрий Козак принял главу Приднестровья ...

Просмотров: 393
В Молдове отмечается Международный день памяти жертв Холокоста

В Молдове отмечается Международный день памяти жертв Холокоста ...

Просмотров: 1 213
На закрытой встрече с Додоном депутаты Гагаузии обвинили его в пустых обещаниях

На закрытой встрече с Додоном депутаты Гагаузии обвинили его в пустых обещаниях ...

Просмотров: 11 680
Беспрецедентный рост числа полицейских не повлиял на снижение уровня преступности

Беспрецедентный рост числа полицейских не повлиял на снижение уровня преступности ...

Просмотров: 2 327
Дочерняя компания Газпрома признала ущербность 'Турецкого потока' для Молдовы

Дочерняя компания Газпрома признала ущербность 'Турецкого потока' для Молдовы ...

Просмотров: 2 405
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 17 662
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 44 827
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 42 008
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 19 779
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
У Молдовы может появиться граница с Россией ?

У Молдовы может появиться граница с Россией ?

Просмотров: 65 519
Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Просмотров: 45 669
Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Просмотров: 45 053
Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Просмотров: 39 300
Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Просмотров: 38 737
Германия уличила Путина во лжи

Германия уличила Путина во лжи

Просмотров: 29 953
Молдова несет огромные убытки из-за открытия газопровода 'Турецкий поток'

Молдова несет огромные убытки из-за открытия газопровода 'Турецкий поток'

Просмотров: 17 988
Ткачук: Додон и Санду приняли взятку от Плахотнюка

Ткачук: Додон и Санду приняли взятку от Плахотнюка

Просмотров: 17 787
ВЛАСТЬ
На партию Додона появилось еще одно уголовное дело

На партию Додона появилось еще одно уголовное дело

Вчера, 20:48  Очередной 'политический' прокурор подал в отставку
Вчера, 13:36  Партия Андрея Нэстасе решила не ссориться с Россией из-за Украины
Вчера, 13:05  Додон фигурирует в обвинении российских спецслужб о шпионаже сотрудницы Интер РАО
ЛЮДИ
Бузова стала особо ценить уединение

Бузова стала особо ценить уединение

06.01.2020  Ситуация в связи с газоснабжением Молдовы требует широких публичных дебатов
05.01.2020  Скончался боровшийся с раком российский онколог Андрей Павленко
22.12.2019  В Кишиневе торжественно зажгли первую Ханукальную свечу
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Бывший прокурор антикоррупции останется под арестом еще на 20 суток

Бывший прокурор антикоррупции останется под арестом еще на 20 суток

29.01.2020  Филат отсудил себе свободу
28.01.2020  Бывшего прокурора по борьбе с коррупцией будут судить по трем статьям Уголовного кодекса
22.01.2020  Молдова отказала Украине и России в выдаче Платона



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2020 (154)
Декабрь 2019 (257)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker Анализ сайта