В Молдове произошло землетрясение ...

Эпицентр первого самого сильного землетрясения находился в сейсмической зоне Вранча (Румыния), в 149 километрах на север от Бухареста.

Согласно Румынскому институту физики Земли, землетрясение магнитудой 5,2 балла по шкале Рихтера произошло 31 января, в 03.26, на глубине 121 км.

Как сообщил журналистам глава Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы Ион Илиеш, в Кишиневе сейсмическая интенсивность составила около 4 баллов из 12.

Жертв и разрушений не зафиксировано.