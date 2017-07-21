Почта успокаивает клиентов AliExpress ...

Получателей посылок через китайский сервис AliExpress заверяют в невозможности заразиться коронавирусом через почтовые отправления.

Об этом "Почта Молдовы" сообщила через соцсети, уточнив, что будут приняты дополнительные меры с целью обезопасить, как своих сотрудников, так и клиентов.

В этой связи в складских помещениях филиалов "Почты Молдовы" обещают установить инфракрасные кварцевые лампы. Кроме того, работающим с посылками из Китая сотрудникам будут выделены одноразовые перчатки и маски.

"Почта Молдовы" сообщает, что Национальное агентство общественного здоровья заверило предприятие, что "нет риска заражения инфекцией коронавируса".

Кроме того, государственный почтовый оператор объявил, что китайское правительство обязало дезинфицировать все почтовые отправления из провинции Хубэй, или проходящие через нее транзитом.