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В партии Майи Санду начались репрессии

Опубликовано : 31 январь 2020 г. 21:41 | Просмотров: 356 | Категория: Власть / Страна

Лидер Хынчештской территориальной организации Партии PAS Марчел Петрушан был исключен из партии из-за поддержки своего однопартийца Григория Кобзака, выдвинувшегося в качестве независимого кандидата на выборах в парламент по Хынчештскому одномандатному округу.

Об этом Петрушан сообщил в соцсетях, уточнив, что решение о своем исключении из партии он получил по электронной почте.

"Жаль, что те, кто борется за демократический принцип в процессе принятия решений, за транспарентность и здоровое общение на различных партийных уровнях и кто не разделяет навязываемое из центра видение – принесены в жертву. Создается впечатление, что представители центра начали процесс "чистки" людей с позицией, тех, кто во времена режима Плахотнюка имел смелость открыто идти в новосозданную партию – людей смелых, открытых, воодушевленных и с убеждениями", - написал теперь уже бывший лидер Хынчештской территориальной организации возглавляемой Майей Санду партии.

Петрушан сообщил, что решение центрального органа PAS было связано из-за несогласия местной партийной организации поддержать навязанную центром кандидатуру Олеси Стамате в качестве претендента на должность депутата. Это решение было принято партией, несмотря на решимость территориальной организации поддержать выходца из Хынчештского района Григория Кобзака.

Григорий Кобзак, являясь членом партии PAS, выдвинулся кандидатом по Хынчештскому одномандатному округу на выборах в парламент, которые состоятся 15 марта. В свою очередь, возглавляемая Майей Санду партия выдвинула по этому округу беспартийную Олесю Стамате, бывшую главу министерства юстиции, спровоцировавшей отставку правительства Майи Санду.

 


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