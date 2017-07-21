Из партии Майи Санду исключен и кандидат на парламентских выборах в Хынчештах ...

Кандидат в парламент по Хынчештскому одномандатному округу Григорий Кобзак был исключен из партии из-за отказа поддержать выдвижение кандидатуры Олеси Стамате по этому же округу.

О своем исключении из партии PAS Кобзак сообщил в эфире телеканала TV8. Официальной мотивировкой для его исключения стало "несоблюдение партийной дисциплиной".

Чуть ранее стало известно об исключении из партии и лидера Хынчештской территориальной организации Партии PAS Марчела Петрушан из-за поддержки своего однопартийца Григория Кобзака.

Григорий Кобзак, являясь членом партии PAS, выдвинулся кандидатом по Хынчештскому одномандатному округу на выборах в парламент, которые состоятся 15 марта. В свою очередь, возглавляемая Майей Санду партия выдвинула по этому округу беспартийную Олесю Стамате, бывшую главу министерства юстиции, спровоцировавшей отставку правительства Майи Санду.