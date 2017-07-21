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Путину будет доложено о просьбе вмешаться в дело обвиняемой в шпионаже в пользу Молдовы

Опубликовано : 31 январь 2020 г. 22:42 | Просмотров: 225 | Категория: Мир

Бывший топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдовы и НАТО попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ее дело.

Как сообщает РБК, бывший член правления "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдовы, обратилась к Владимиру Путину с просьбой о независимом расследовании. Она считает, что дело построено на фальсифицированных доказательствах
С таким обращением к Владимиру Путину Цуркану выступила в интервью РБК.

"Я очень прошу президента страны дать мне возможность доказать свою невиновность и сделать это с участием независимого расследования. Я не могу просить помощи больше ни у кого... Я обращаюсь к единственному, к кому могу, - к президенту страны, чтобы меня защитили и чтобы мне дали возможность доказать свою невиновность. Секретное дело, закрываемое со всех сторон, этого не предполагает", - заявила бывший член правления "Интер РАО".

Комментируя обращения Карины Цуркан, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вмешательство главы государства в действия следствия невозможным, но сообщил, что Путину будет доложено о просьбе о помощи.

"Этот призыв был опубликован в СМИ, вмешательство президента в следственные действия невозможно, он этого никогда не делает, но вместе с тем это войдет в дайджест и будет доложено президенту", - сказал Песков.

Сотрудница корпорации "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиненная в шпионаже в пользу молдавской разведки, раскрыла детали версии ФСБ России, согласно которой одним из фигурантов обвинения в шпионаже является занимающий должность президента Игорь Додон.

Она была арестована в июне 2018 года. По версии следствия, она стала агентом молдавской разведки в 2004 году. По ее словам, в 2015 году молдавская разведка направила в спецслужбы НАТО три рапорта, где дословно излагалось содержание секретной переписки Минэнерго по поводу поставок газа в Молдову и электроэнергии в Крым. Еще одно письмо касалось поставок электроэнергии с территории России, но куда именно, Цуркан сообщить отказалась.


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