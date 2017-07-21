Великобритания окончательно покинула Евросоюз ...

В полночь по центральноевропейскому времени с 31 января на 1 февраля Великобритания официально покинула Евросоюз после 47 лет членства в европейском сообществе.

Как сообщает Би-би-си, официальный выход из ЕС произошел спустя 188 недель после референдума по брекситу.

Приготовления к моменту выхода в течение дня шли в Лондоне и Брюсселе, а премьер-министр Борис Джонсон пообещал британцам "национальное возрождение".

"Я считаю, что это здоровое и демократическое решение", - заявил премьер-министр Борис Джонсон в пятницу вечером в своем обращении к нации по случаю брексита.

"Считаю, что при всех своих сильных сторонах, Евросоюз уже 50 лет развивается в направлении, которое больше не подходит для нашей страны", - заявил премьер, пообещав, что 31 января станет начальной точкой для "национального возрождения" Британии.

Премьер добавил, что новая Британия будет контролировать миграцию, создавать свободные экономические зоны, не прекратит борьбу с глобальным изменением климата и наконец одолеет преступность.

Технические приготовления к моменту официального выхода из ЕС шли весь день. В Брюсселе у здания Европарламента спустили британский флаг, заменив его на флаг Евросоюза.

В центре Лондона свои манифестации провели, как сторонники, так и противники выхода Великобритании из Евросоюза.