В шпионском скандале в Москве появились детали о фирме Плахотнюка Энергокапитал ...

Контролируемая бывшим лидером Демпартии фирма-прокладка "Энергокапитал", через которую осуществлялись поставки электроэнергии с Молдавской ГРЭС в Молдову, появилась в схеме поставок в результате сделки с властями Приднестровья.

Об этом заявила обвиненная в шпионаже в пользу молдавской разведки сотрудница корпорации "Интер РАО" в интервью РБК.

Цуркану сообщила, что ей не известны бенефициары компании "Энергокапитал", через которую выводились деньги за поставляемую Молдове электроэнергию. В то же время, как топ-менеджер компании "Интер РАО", которой принадлежит Молдавская ГРЭС, она утверждает, что эта прокладка появилась по настоянию властей Тирасполя.

"У нас был очень конфликтный, кризисный период взаимоотношений с властями Приднестровья. В 2013 году власти подняли цены на газ для Молдавской ГРЭС настолько, что каждый киловатт стал приносить убытки, мы вынуждены были уйти на техминимум - загружать только один энергоблок (обычно работали три). Мы преодолели ситуацию, заключив соглашение с властями Приднестровья. Условием они назвали привлечение "Энергокапитала". В дальнейшем, кажется с 2016–2017 года, мы перешли на прямые поставки электроэнергии в Молдавию", - отметила Цуркан.

Сотрудница корпорации "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиненная в шпионаже в пользу молдавской разведки, раскрыла детали версии ФСБ России, согласно которой одним из фигурантов обвинения в шпионаже является занимающий должность президента Игорь Додон.

Она была арестована в июне 2018 года. По версии следствия, она стала агентом молдавской разведки в 2004 году. По ее словам, в 2015 году молдавская разведка направила в спецслужбы НАТО три рапорта, где дословно излагалось содержание секретной переписки Минэнерго по поводу поставок газа в Молдову и электроэнергии в Крым. Еще одно письмо касалось поставок электроэнергии с территории России, но куда именно, Цуркан сообщить отказалась.

Ранее уже сообщалось, что в период режима олигарха Владимира Плахотнюка в Молдове была создана преступная схема поставок электроэнергии через посредническую компанию "Энергокапитал", а также отмывания десятков миллионов долларов этой компанией через банк "Victoriabank". Только в 2015-2016 г.г. таким образом были выведены в офшоры свыше 19 миллионов долларов.