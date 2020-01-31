show_banner('300x250'); //размер баннера ?> show_banner('728x90'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
﻿ 51
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вчера, 19:56  

США готовы полностью заменить Россию на рынке нефтепродуктов Беларуси

Вчера, 19:37  

Россия отказала в промежуточной посадке немецкому самолету с эвакуированными из-за коронавируса гражданами

Вчера, 10:55  

В шпионском скандале в Москве появились детали о фирме Плахотнюка Энергокапитал

Вчера, 10:29  

Великобритания окончательно покинула Евросоюз

31.01.2020  

Путину будет доложено о просьбе вмешаться в дело обвиняемой в шпионаже в пользу Молдовы

31.01.2020  

Из партии Майи Санду исключен и кандидат на парламентских выборах в Хынчештах
все новости

Россия отказала в промежуточной посадке немецкому самолету с эвакуированными из-за коронавируса гражданами

Опубликовано : 01 февраль 2020 г. 19:37 | Просмотров: 463 | Категория: Мир

Из-за отказа российских властей, самолет ВВС Германии с гражданскими лицами, эвакуированными из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса, сел для дозаправки в Хельсинки.

Как сообщает Deutsche Welle, цитируя министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Москва сослалась на "нехватку ресурсов" в своих аэропортах. Крамп-Карренбауэр отметила, что Минобороны и МИД ФРГ намерены в ближайшее время выяснить, были ли другие причины для отказа.

Самолет бундесвера Airbus A310 с более чем 120 гражданами Германии и других стран на борту вылетел из Уханя во Франкфурт-на-Майне ранее 1 февраля. Изначально он планировал сделать остановку в Москве. По словам главы Минобороны ФРГ, Россия дала разрешение на пролет над своей территорией и обещала разрешить посадку в одном из аэропортов для дозаправки и смены экипажа. В каком именно аэропорту планировалась посадка, не сообщается.

После того, как стало известно об отказе, самолет был перенаправлен в Хельсинки, где совершил посадку примерно в 13.40 по местному времени. После дозаправки перелет во Франкфурт-на-Майне был продолжен. Возвращение из Уханя было для всех добровольным и производится по инициативе МИД Германии.

По информации издания Bild am Sonntag, среди эвакуированных - 108 граждан ФРГ, 34 китайца, один болгарин и один гражданин США. Немецкие пилоты, которые должны были сменить коллег в Москве, прилетели в столицу РФ еще 30 января, говорится далее в сообщении BamS. По его информации, немецкие спецслужбы считают отказ России "надуманной отговоркой".


Загрузка...
Сообщить о ошибке | Версия для печати



ИЩУ
Загрузка...

Похожие новости
МИР
США готовы полностью заменить Россию на рынке нефтепродуктов Беларуси

США готовы полностью заменить Россию на рынке нефтепродуктов Беларуси ...

Просмотров: 325
Россия отказала в промежуточной посадке немецкому самолету с эвакуированными из-за коронавируса гражданами

Россия отказала в промежуточной посадке немецкому самолету с эвакуированными из-за коронавируса гражданами ...

Просмотров: 455
Великобритания окончательно покинула Евросоюз

Великобритания окончательно покинула Евросоюз ...

Просмотров: 361
Путину будет доложено о просьбе вмешаться в дело обвиняемой в шпионаже в пользу Молдовы

Путину будет доложено о просьбе вмешаться в дело обвиняемой в шпионаже в пользу Молдовы ...

Просмотров: 789
Додон фигурирует в обвинении российских спецслужб о шпионаже сотрудницы Интер РАО

Додон фигурирует в обвинении российских спецслужб о шпионаже сотрудницы Интер РАО ...

Просмотров: 3 641
Во Львове подожгли автомобиль журналистки Радио Свобода

Во Львове подожгли автомобиль журналистки Радио Свобода ...

Просмотров: 840
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 17 694
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 44 864
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 42 046
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 19 815
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
У Молдовы может появиться граница с Россией ?

У Молдовы может появиться граница с Россией ?

Просмотров: 65 550
Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Просмотров: 45 768
Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Просмотров: 45 073
Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Просмотров: 39 571
Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Просмотров: 38 765
Германия уличила Путина во лжи

Германия уличила Путина во лжи

Просмотров: 29 974
Молдова несет огромные убытки из-за открытия газопровода 'Турецкий поток'

Молдова несет огромные убытки из-за открытия газопровода 'Турецкий поток'

Просмотров: 18 060
Ткачук: Додон и Санду приняли взятку от Плахотнюка

Ткачук: Додон и Санду приняли взятку от Плахотнюка

Просмотров: 17 819
ВЛАСТЬ
В шпионском скандале в Москве появились детали о фирме Плахотнюка Энергокапитал

В шпионском скандале в Москве появились детали о фирме Плахотнюка Энергокапитал

31.01.2020  Из партии Майи Санду исключен и кандидат на парламентских выборах в Хынчештах
31.01.2020  В партии Майи Санду начались репрессии
31.01.2020  На партию Додона появилось еще одно уголовное дело
ЛЮДИ
Бузова стала особо ценить уединение

Бузова стала особо ценить уединение

06.01.2020  Ситуация в связи с газоснабжением Молдовы требует широких публичных дебатов
05.01.2020  Скончался боровшийся с раком российский онколог Андрей Павленко
22.12.2019  В Кишиневе торжественно зажгли первую Ханукальную свечу
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
В шпионском скандале в Москве появились детали о фирме Плахотнюка Энергокапитал

В шпионском скандале в Москве появились детали о фирме Плахотнюка Энергокапитал

30.01.2020  Бывший прокурор антикоррупции останется под арестом еще на 20 суток
29.01.2020  Филат отсудил себе свободу
28.01.2020  Бывшего прокурора по борьбе с коррупцией будут судить по трем статьям Уголовного кодекса



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Февраль 2020 (4)
Январь 2020 (158)
Декабрь 2019 (257)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker Анализ сайта