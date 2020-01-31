Россия отказала в промежуточной посадке немецкому самолету с эвакуированными из-за коронавируса гражданами ...

Как сообщает Deutsche Welle, цитируя министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Москва сослалась на "нехватку ресурсов" в своих аэропортах. Крамп-Карренбауэр отметила, что Минобороны и МИД ФРГ намерены в ближайшее время выяснить, были ли другие причины для отказа.

Самолет бундесвера Airbus A310 с более чем 120 гражданами Германии и других стран на борту вылетел из Уханя во Франкфурт-на-Майне ранее 1 февраля. Изначально он планировал сделать остановку в Москве. По словам главы Минобороны ФРГ, Россия дала разрешение на пролет над своей территорией и обещала разрешить посадку в одном из аэропортов для дозаправки и смены экипажа. В каком именно аэропорту планировалась посадка, не сообщается.

После того, как стало известно об отказе, самолет был перенаправлен в Хельсинки, где совершил посадку примерно в 13.40 по местному времени. После дозаправки перелет во Франкфурт-на-Майне был продолжен. Возвращение из Уханя было для всех добровольным и производится по инициативе МИД Германии.

По информации издания Bild am Sonntag, среди эвакуированных - 108 граждан ФРГ, 34 китайца, один болгарин и один гражданин США. Немецкие пилоты, которые должны были сменить коллег в Москве, прилетели в столицу РФ еще 30 января, говорится далее в сообщении BamS. По его информации, немецкие спецслужбы считают отказ России "надуманной отговоркой".