США готовы полностью заменить Россию на рынке нефтепродуктов Беларуси

(ВИДЕО) На фоне спровоцированного Россией конфликта с Беларусью по поставке нефтепродуктов, США объявили о готовности полностью обеспечить Беларусь этим сырьем по конкурентным ценам.

Находящийся с визитом в Минске Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100% по конкурентным ценам. Как сообщает БЕЛТА, об этом Майкл Помпео заявил журналистам в Минске после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Мы провели длительную беседу по экономическим вопросам. Господин Лукашенко сказал, что у белорусов есть своя страна - суверенная и независимая, и они не могут быть частью какого-либо другого государства. Соединенные Штаты Америки хотят помочь Беларуси быть суверенным государством, - подчеркнул госсекретарь. - Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам. Мы самые крупные производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно, - обратиться к нам".

По его словам, странам необходимо преодолеть некоторые преграды, чтобы американским предприятиям было легче выходить на белорусский рынок. "Вступление в ВТО, более активное развитие частного сектора помогут Беларуси раскрыть свой торговый потенциал", - убежден Госсекретарь США.

Он также отметил успешное сотрудничество между странами в сфере безопасности, которое, рассчитывает он, будет еще более расширяться.

Майк Помпео также высказал мнение, что уже давно было пора провести визит госсекретаря США в Беларусь. "Мы должны помнить об истории: США были одной из первых стран, которые признали независимость Беларуси в 1991 году. Мы придерживаемся этой же позиции и надеемся на более глубокие отношения", - заявил он.

Ранее, Россия отказалась от поставок нефти в Беларусь без уплаты "премии". Минск посчитал эти условия Москвы дискриминационными и перешел на закупку более дорогого топлива на европейском рынке. Россия предприняла эти меры в отношении Беларуси, несмотря на то, что обе страны являются членами Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества.