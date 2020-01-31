Майя Санду не считает парламент представительным, но не торопится требовать досрочные выборы ...

Об этом в интервью Радио "Свободная Европа", заявила Санду, чья партия продолжает легитимизировать действующий парламент посредством участия в довыборах по Хынчештскому одномандатному округу.

"Мы хотим изменения парламента, потому как этот парламент не представляет воли граждан, потому как парламентские выборы 2019 года не были свободными и потому, что туда попали люди, не представляющие граждан, и потому что задачей нашей целью является изменение парламента с целью его представительности. А это означает для нас всех возможность прийти с хорошим результатом и изменить большинство, которое будет продвигать интересы граждан, которое сблизит нас с Евросоюзом", - заявила Майя Санду.

Примечательно, что еще в предвыборной кампании, а также в первые месяцы после проведения выборов в действующий парламент, Санду обещала в течение нескольких месяцев после выборов организовать досрочные выборы по старой, пропорциональной системе, в уже новый парламент. К моменту установления новой коалиции во главе с Майей Санду в июне 2019 года, это обещание было забыто.

24 февраля исполняется год со дня парламентских выборов, проведенных по незаконно введенной смешанной избирательной системе Додона-Плахотнюка.