show_banner('300x250'); //размер баннера ?> show_banner('728x90'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
﻿ 13
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сегодня, 16:43  

Майя Санду не считает парламент представительным, но не торопится требовать досрочные выборы

Вчера, 19:56  

США готовы полностью заменить Россию на рынке нефтепродуктов Беларуси

Вчера, 19:37  

Россия отказала в промежуточной посадке немецкому самолету с эвакуированными из-за коронавируса гражданами

Вчера, 10:55  

В шпионском скандале в Москве появились детали о фирме Плахотнюка Энергокапитал

Вчера, 10:29  

Великобритания окончательно покинула Евросоюз

31.01.2020  

Путину будет доложено о просьбе вмешаться в дело обвиняемой в шпионаже в пользу Молдовы
все новости

Майя Санду не считает парламент представительным, но не торопится требовать досрочные выборы

Опубликовано : 02 февраль 2020 г. 16:43 | Просмотров: 205 | Категория: Власть

Лидер партии PAS Майя Санду считает, что нынешний парламент не представляет воли граждан.

Об этом в интервью Радио "Свободная Европа", заявила Санду, чья партия продолжает легитимизировать действующий парламент посредством участия в довыборах по Хынчештскому одномандатному округу.

"Мы хотим изменения парламента, потому как этот парламент не представляет воли граждан, потому как парламентские выборы 2019 года не были свободными и потому, что туда попали люди, не представляющие граждан, и потому что задачей нашей целью является изменение парламента с целью его представительности. А это означает для нас всех возможность прийти с хорошим результатом и изменить большинство, которое будет продвигать интересы граждан, которое сблизит нас с Евросоюзом", - заявила Майя Санду.

Примечательно, что еще в предвыборной кампании, а также в первые месяцы после проведения выборов в действующий парламент, Санду обещала в течение нескольких месяцев после выборов организовать досрочные выборы по старой, пропорциональной системе, в уже новый парламент. К моменту установления новой коалиции во главе с Майей Санду в июне 2019 года, это обещание было забыто.

24 февраля исполняется год со дня парламентских выборов, проведенных по незаконно введенной смешанной избирательной системе Додона-Плахотнюка.


Загрузка...
Сообщить о ошибке | Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Майя Санду не считает парламент представительным, но не торопится требовать досрочные выборы

Майя Санду не считает парламент представительным, но не торопится требовать досрочные выборы ...

Просмотров: 203
В шпионском скандале в Москве появились детали о фирме Плахотнюка Энергокапитал

В шпионском скандале в Москве появились детали о фирме Плахотнюка Энергокапитал ...

Просмотров: 10 115
Из партии Майи Санду исключен и кандидат на парламентских выборах в Хынчештах

Из партии Майи Санду исключен и кандидат на парламентских выборах в Хынчештах ...

Просмотров: 992
В партии Майи Санду начались репрессии

В партии Майи Санду начались репрессии ...

Просмотров: 1 120
На партию Додона появилось еще одно уголовное дело

На партию Додона появилось еще одно уголовное дело ...

Просмотров: 4 037
Очередной 'политический' прокурор подал в отставку

Очередной 'политический' прокурор подал в отставку ...

Просмотров: 2 141
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 17 717
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 44 882
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 42 064
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 19 830
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
У Молдовы может появиться граница с Россией ?

У Молдовы может появиться граница с Россией ?

Просмотров: 65 565
Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Просмотров: 45 834
Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Просмотров: 45 079
Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Просмотров: 39 826
Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Просмотров: 38 773
Германия уличила Путина во лжи

Германия уличила Путина во лжи

Просмотров: 29 985
Молдова несет огромные убытки из-за открытия газопровода 'Турецкий поток'

Молдова несет огромные убытки из-за открытия газопровода 'Турецкий поток'

Просмотров: 18 085
Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Просмотров: 17 850
ВЛАСТЬ
Майя Санду не считает парламент представительным, но не торопится требовать досрочные выборы

Майя Санду не считает парламент представительным, но не торопится требовать досрочные выборы

Вчера, 10:55  В шпионском скандале в Москве появились детали о фирме Плахотнюка Энергокапитал
31.01.2020  Из партии Майи Санду исключен и кандидат на парламентских выборах в Хынчештах
31.01.2020  В партии Майи Санду начались репрессии
ЛЮДИ
Бузова стала особо ценить уединение

Бузова стала особо ценить уединение

06.01.2020  Ситуация в связи с газоснабжением Молдовы требует широких публичных дебатов
05.01.2020  Скончался боровшийся с раком российский онколог Андрей Павленко
22.12.2019  В Кишиневе торжественно зажгли первую Ханукальную свечу
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
В шпионском скандале в Москве появились детали о фирме Плахотнюка Энергокапитал

В шпионском скандале в Москве появились детали о фирме Плахотнюка Энергокапитал

30.01.2020  Бывший прокурор антикоррупции останется под арестом еще на 20 суток
29.01.2020  Филат отсудил себе свободу
28.01.2020  Бывшего прокурора по борьбе с коррупцией будут судить по трем статьям Уголовного кодекса



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Февраль 2020 (5)
Январь 2020 (158)
Декабрь 2019 (257)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker Анализ сайта