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Россия отменяет поезда на Китай из-за эпидемии коронавируса

Опубликовано : 02 февраль 2020 г. 22:48 | Просмотров: 146 | Категория: Мир

На фоне ситуации с распространением коронавируса Россия полностью прекратила пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем с 3 февраля.

Как сообщила пресс-служба Российских железных дорог, решение принято "в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции".

"С 00 часов 00 минут московского времени 3 февраля 2020 года до особого указания временно приостановлено движение следующих пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с Китайской Народной Республикой:

  • поезд № 3/4 Пекин – Москва формирования "Китайских железных дорог";
  • поезд № 320/20-19/319 Чита – Забайкальск – Пекин;
  • беспересадочные вагоны Москва – Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19. Беспересадочные вагоны Москва – Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва – Забайкальск", - отмечается в пресс-релизе РЖД.

Ранее было приостановлено движение местных поездов, следовавших в Читу. Кроме того, Россия временно ограничила движение граждан КНР через пункты пропуска на отдельных участках госграницы с Монголией.


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