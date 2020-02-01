Россия отменяет поезда на Китай из-за эпидемии коронавируса
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На фоне ситуации с распространением коронавируса Россия полностью прекратила пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем с 3 февраля.
Как сообщила пресс-служба Российских железных дорог, решение принято "в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции".
"С 00 часов 00 минут московского времени 3 февраля 2020 года до особого указания временно приостановлено движение следующих пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с Китайской Народной Республикой:
- поезд № 3/4 Пекин – Москва формирования "Китайских железных дорог";
- поезд № 320/20-19/319 Чита – Забайкальск – Пекин;
- беспересадочные вагоны Москва – Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19. Беспересадочные вагоны Москва – Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва – Забайкальск", - отмечается в пресс-релизе РЖД.
Ранее было приостановлено движение местных поездов, следовавших в Читу. Кроме того, Россия временно ограничила движение граждан КНР через пункты пропуска на отдельных участках госграницы с Монголией.
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