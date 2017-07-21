Додон пытался скрыть вторую идентичность помощника Плахотнюка ...

Несмотря на опровержения со стороны Игоря Додона, помощник олигарха Владимира Плахотнюка, вице-председатель Демпартии Сергей Яралов обладал второй молдавской идентичностью.

Согласно предоставленной порталом Anticoruptie копии постановления прокурора о возбуждении уголовного преследования, 28 декабря 2018 года Яралову была предоставлена идентичность "Сергей Валентинович Хаикин", якобы рожденного 30.03.1966 г..

В этом же постановлении указано, что на имя "Хаикина" был выдан биометрический паспорт АВ № 046650.

Это же уголовное производство касается и второй идентичности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Ему были выданы документы на имя "Новак Владислав Владимирович", якобы рожденный 25.12.1965 г.

"В процессе сбора материалов было установлено, что сотрудники Агентства госуслуг, действуя в соучастии с другими неизвестными лицами в интересах организованной преступной группы, незаконно выдали гражданину Сергею Валентиновичу Яралову документы, удостоверяющие личность на имя Сергея Хаикина. А на имя Владимира Георгиевича Плахотнюка – документы на имя Владислава Владимировича Новака", - отмечается в постановлении прокурора Поторан Григория.

В то же время, Поторан ничего не уточняет относительно сотрудников Агентства госуслуг, замешанных в выдаче фальшивых документов Яралову и Плахотнюку.

Информация о том, что Яралов, наряду с Плахотнюком, получил вторую идентичность, появилась в ноябре прошлого года. Тогда, об этом сообщил депутат Блока ACUM Кирилл Моцпан, отказавшись предоставить какую-либо дополнительную информацию под предлогом "секретности".

В то же время, занимающий должность президента Игорь Додон несколько раз публично опровергал информацию о том, что Яралов обладает второй идентичностью.

Известно, что Яралов, который является еще и гражданином США, после отказа Демпартии от власти, как и Плахотнюк тайно покинул Молдову в июне 2019 года. Возможно, они покинули Молдову одновременно, 14 июня 2019 года.