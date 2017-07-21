Платон стал свободнее на 12 лет ...

Кишиневская Апелляционная палата отменила решение суда первой инстанции по одному из уголовных дел Вячеслава Платона, направив его на новое рассмотрение.

В частности, отменен приговор к 12 годам лишения свободы по делу об активной коррупции и мошенничестве, о выводе несколько сотен миллионов леев из компаний "Moldasig" и "Alliance Insurance Group".

Мотивированное решение по отмене приговора будет вынесено 14 февраля.

В то же время, Платон продолжает отбывать срок по делу об отмывании денег через "Banca de Economii. По этому делу он приговорен к 18 годам лишения свободы.

Бизнесмен Вячеслав Платон, который является ключевым свидетелем, давшим показания о преступной деятельности олигарха и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка, осужден по целому ряду обвинений в совершении финансовых преступлений. В ходе процесса по его делу власти в сомнительных условиях перепродали принадлежащие Платону доли в финансово-банковских учреждениях. Платон был задержан в Украине и экстрадирован в Молдову 29 августа 2016 г. по ходатайству молдавских прокуроров.