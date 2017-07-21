Ренато Усатый обвинил власти в покровительстве мафии на рынке топлива ...

Об этом Усатый написал в соцсетях, комментируя решение правительства Иона Кику лишь ограничиться вернуть вопрос установления цены на топливо в ведение Национального агентства по регулированию в энергетике.

"Так и не объяснив нам, почему заправочные сети в условиях свободного рынка повышают и снижают цены синхронно и одинаково (и показывают все признаки картельного сговора) правительство объявило о скорейшем возврате к регулированию сектора со стороны НАРЭ.

Как и раньше, агентство, якобы, независимое, будет устанавливать верхний предел цен на топливо. Для чего это делается? По-моему, тут всё просто: правящий клан решил не разгонять картель, а возглавить его, - написал Ренато Усатый.

Ранее, по завершению "планерки" у занимающего должность президента Игоря Додона, премьер-министр Ион Кику объявил о решимости вернуть НАРЭ право устанавливать верхний предел цены на продаваемое АЗС топливо.