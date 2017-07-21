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Ренато Усатый обвинил власти в покровительстве мафии на рынке топлива

Опубликовано : 03 февраль 2020 г. 19:03 | Просмотров: 302 | Категория: Власть

Лидер оппозиционной "Нашей партии", мэр Бельц Ренато Усатый считает, что правящий в Молдове клан решил возглавить "топливный" картель.

Об этом Усатый написал в соцсетях, комментируя решение правительства Иона Кику лишь ограничиться вернуть вопрос установления цены на топливо в ведение Национального агентства по регулированию в энергетике.

"Так и не объяснив нам, почему заправочные сети в условиях свободного рынка повышают и снижают цены синхронно и одинаково (и показывают все признаки картельного сговора) правительство объявило о скорейшем возврате к регулированию сектора со стороны НАРЭ.

Как и раньше, агентство, якобы, независимое, будет устанавливать верхний предел цен на топливо. Для чего это делается? По-моему, тут всё просто: правящий клан решил не разгонять картель, а возглавить его, - написал Ренато Усатый.

Ранее, по завершению "планерки" у занимающего должность президента Игоря Додона, премьер-министр Ион Кику объявил о решимости вернуть НАРЭ право устанавливать верхний предел цены на продаваемое АЗС топливо.


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