Эрдоган требует выдать турецких учителей уже и из Украины ...

После того, как Молдова выдала турецких педагогов, считающихся врагами правящего в Турции режима, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому выдать учителей и из Украины.

Как сообщает "Европейская правда", Зеленский заявил в понедельник по итогам визита президента Турции в Киев, он уже поручил руководству Службы безопасности Украины заняться деятельностью учебных заведений, связанных с организацией оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке переворота 2016 года.

"Мы сегодня долгое время говорили на эту тему, говорили очень подробно. Я знаю, что этот вопрос уже был в повестке дня между Украиной и Турцией", - заявил Зеленский.

Он отметил, что этот вопрос много лет не решался.

"Сегодня я получил очень подробные факты от президента Эрдогана, есть разные фамилии. Всю эту информацию я уже передал руководителю СБУ, который должен этим вопросом заниматься", - сказал президент Украины.

Как известно, Анкара связывает учителей, работающих в школах "гюленистов", с религиозным проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого считает ответственным за попытку военного переворота в Турции в июле 2016 года.

6 сентября 2018 года, при содействии президента Молдовы Игоря Додона, педагоги молдо-турецкой сети Orizont были задержаны сотрудниками СИБ по обвинению в угрозе для национальной безопасности и связях с исламистской группировкой. Тогда же, тайно, в нарушении всех процедур, они были экстрадированы в Турцию. Позже учителя, которых власти Турции рассматривают в качестве мятежников, были осуждены к различным тюремным срокам.