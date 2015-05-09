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Журналисты бойкотировали премьер-министра из солидарности с коллегами

Опубликовано : 03 февраль 2020 г. 23:55 | Просмотров: 295 | Категория: Мир

Британские журналисты, освещающие деятельность правительства, в понедельник бойкотировали брифинг в резиденции премьер-министра Бориса Джонсон, после того как советники премьера пытались не допустить на брифинг представителей критически настроенных и левых изданий.

Как сообщает Би-би-си, приглашенным репортерам было сказано встать по одну сторону ковра в вестибюле резиденции (за черной дверью с номером 10, из которой выходит премьер-министр во время своих публичных выступлений), а остальным по другую сторону, после чего одним предложили пройти на мероприятие о планах правительства в отношении брексита, а другим - удалиться.

Среди таким образом исключенных оказались журналисты изданий Independent, Huffington Post и Mirror, известных своей левой политической ориентацией и критическим отношением в консервативному правительству Джонсона.

Но те, кого все же допустили на брифинг, после этого тоже отказались принимать в нем участие.

В том, что политические советники министров пытаются манипулировать журналистами и в частности отказывать в доступе неугодным, для Британии ничего необычного нет. Но на брифинге должны были выступать карьерные государственные служащие, которые должны сохранять политическую нейтральность, что и возмутило акул пера.

В правительстве отвергли эти претензии, указав, что никому доступ не запрещали, но отдельных избранных журналистов пригласили на особый дополнительный брифинг.

Все журналисты пришли с действующими пропусками и прошли досмотр службой безопасности.

Отношения Бориса Джонсона с прессой осложнились вскоре после того, как он стал премьер-министром. Так, во время предвыборной кампании он уклонился от интервью с ведущим Би-би-си Эндрю Нилом, известным своими настойчивыми, острыми и каверзными вопросами к политикам.


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