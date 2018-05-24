show_banner('300x250'); //размер баннера ?> show_banner('728x90'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
﻿ 49
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сегодня, 12:44  

Лукашенко объявил о завершении периода холода в отношениях с США

Сегодня, 08:45  

Мэр признал факт привлечения своей ближайшей родственницы в процесс принятия решений

Вчера, 23:55  

Журналисты бойкотировали премьер-министра из солидарности с коллегами

Вчера, 21:23  

Эрдоган требует выдать турецких учителей уже и из Украины

Вчера, 19:03  

Ренато Усатый обвинил власти в покровительстве мафии на рынке топлива

Вчера, 18:00  

Платон стал свободнее на 12 лет
все новости

Мэр признал факт привлечения своей ближайшей родственницы в процесс принятия решений

Опубликовано : 04 февраль 2020 г. 08:45 | Просмотров: 362 | Категория: Власть / Кишинев

Чиновник не видит ничего предосудительного в том, что дает указание своим подчиненным решать проблемы города через свою маму-советника муниципального совета, ничего общего не имеющую к исполнительной власти в Кишиневе.

В понедельник, в эфире телеканала TV8 мэр Кишинева Ион Чебан подтвердил подлинность опубликованной агентством OMEGA копии резолюции мэра по результатам обращения к нему сотрудников коллектива предприятия Cebacot, которой он направляет ответственных сотрудников Примарии к собственной маме для принятия решения по трудоустройству обратившихся в Примарию жителей Кишинева.

Чебан заявил, что не усматривает в этом никакого конфликта интересов. "Когда мы говорим о вариантах выработанных решений о трудоустройстве тех или иных людей, которые были озвучены нашими коллегами на комиссии, я не понимаю в чем конфликт интересов", - заявил Чебан, уточнив все же, что его мама является "простым членом социальной комиссии" муниципального совета.

Ранее агентство OMEGA сообщало, что на состоявшейся 13 января встрече в Примарии Кишинева сотрудники предприятия Cebacot (работники табачных киосков) обратились к мэру с просьбой об их трудоустройстве в результате закрытия киосков.

В опубликованном агентством сопроводительном документе по итогам приема, Чебан собственноручно написал резолюцию, согласно которой до принятия какого-либо решения, необходимо предварительно проконсультироваться по этому вопросу с муниципальным советником Евгенией Чебан, которая приходится мэру матерью, но ничего не имеет со структурой самой мэрии.

 


Загрузка...
Сообщить о ошибке | Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Мэр признал факт привлечения своей ближайшей родственницы в процесс принятия решений

Мэр признал факт привлечения своей ближайшей родственницы в процесс принятия решений ...

Просмотров: 359
Ренато Усатый обвинил власти в покровительстве мафии на рынке топлива

Ренато Усатый обвинил власти в покровительстве мафии на рынке топлива ...

Просмотров: 869
Додон пытался скрыть вторую идентичность помощника Плахотнюка

Додон пытался скрыть вторую идентичность помощника Плахотнюка ...

Просмотров: 3 352
Майя Санду не считает парламент представительным, но не торопится требовать досрочные выборы

Майя Санду не считает парламент представительным, но не торопится требовать досрочные выборы ...

Просмотров: 710
В шпионском скандале в Москве появились детали о фирме Плахотнюка Энергокапитал

В шпионском скандале в Москве появились детали о фирме Плахотнюка Энергокапитал ...

Просмотров: 14 851
Из партии Майи Санду исключен и кандидат на парламентских выборах в Хынчештах

Из партии Майи Санду исключен и кандидат на парламентских выборах в Хынчештах ...

Просмотров: 1 435
КИШИНЕВ
Мэр признал факт привлечения своей ближайшей родственницы в процесс принятия решений

Мэр признал факт привлечения своей ближайшей родственницы в процесс принятия решений ...

Просмотров: 361
Кишиневом руководит родственница мэра Иона Чебана ?

Кишиневом руководит родственница мэра Иона Чебана ? ...

Просмотров: 5 010
Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом ...

Просмотров: 18 401
Соратник Додона оправдал назначение радикала, кричавшего в Кишиневе 'Путин - Ху.ло!'

Соратник Додона оправдал назначение радикала, кричавшего в Кишиневе 'Путин - Ху.ло!' ...

Просмотров: 11 727
Мэр Кишинева договаривался с самозванцем из Бухареста

Мэр Кишинева договаривался с самозванцем из Бухареста ...

Просмотров: 2 764
Багас был трудоустроен в результате частных договоренностей с Чебаном

Багас был трудоустроен в результате частных договоренностей с Чебаном ...

Просмотров: 2 698
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 17 756
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 44 922
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 42 099
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 19 869
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
У Молдовы может появиться граница с Россией ?

У Молдовы может появиться граница с Россией ?

Просмотров: 65 606
Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Просмотров: 45 924
Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Просмотров: 45 103
Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Просмотров: 40 035
Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Просмотров: 38 799
Германия уличила Путина во лжи

Германия уличила Путина во лжи

Просмотров: 30 001
Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Просмотров: 18 401
Молдова несет огромные убытки из-за открытия газопровода 'Турецкий поток'

Молдова несет огромные убытки из-за открытия газопровода 'Турецкий поток'

Просмотров: 18 153
ВЛАСТЬ
Мэр признал факт привлечения своей ближайшей родственницы в процесс принятия решений

Мэр признал факт привлечения своей ближайшей родственницы в процесс принятия решений

Вчера, 19:03  Ренато Усатый обвинил власти в покровительстве мафии на рынке топлива
Вчера, 14:25  Додон пытался скрыть вторую идентичность помощника Плахотнюка
02.02.2020  Майя Санду не считает парламент представительным, но не торопится требовать досрочные выборы
ЛЮДИ
Платон стал свободнее на 12 лет

Платон стал свободнее на 12 лет

07.01.2020  Бузова стала особо ценить уединение
06.01.2020  Ситуация в связи с газоснабжением Молдовы требует широких публичных дебатов
05.01.2020  Скончался боровшийся с раком российский онколог Андрей Павленко
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
В шпионском скандале в Москве появились детали о фирме Плахотнюка Энергокапитал

В шпионском скандале в Москве появились детали о фирме Плахотнюка Энергокапитал

30.01.2020  Бывший прокурор антикоррупции останется под арестом еще на 20 суток
29.01.2020  Филат отсудил себе свободу
28.01.2020  Бывшего прокурора по борьбе с коррупцией будут судить по трем статьям Уголовного кодекса



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Февраль 2020 (14)
Январь 2020 (158)
Декабрь 2019 (257)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker Анализ сайта