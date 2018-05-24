Мэр признал факт привлечения своей ближайшей родственницы в процесс принятия решений ...

Чиновник не видит ничего предосудительного в том, что дает указание своим подчиненным решать проблемы города через свою маму-советника муниципального совета, ничего общего не имеющую к исполнительной власти в Кишиневе.

В понедельник, в эфире телеканала TV8 мэр Кишинева Ион Чебан подтвердил подлинность опубликованной агентством OMEGA копии резолюции мэра по результатам обращения к нему сотрудников коллектива предприятия Cebacot, которой он направляет ответственных сотрудников Примарии к собственной маме для принятия решения по трудоустройству обратившихся в Примарию жителей Кишинева.

Чебан заявил, что не усматривает в этом никакого конфликта интересов. "Когда мы говорим о вариантах выработанных решений о трудоустройстве тех или иных людей, которые были озвучены нашими коллегами на комиссии, я не понимаю в чем конфликт интересов", - заявил Чебан, уточнив все же, что его мама является "простым членом социальной комиссии" муниципального совета.

Ранее агентство OMEGA сообщало, что на состоявшейся 13 января встрече в Примарии Кишинева сотрудники предприятия Cebacot (работники табачных киосков) обратились к мэру с просьбой об их трудоустройстве в результате закрытия киосков.

В опубликованном агентством сопроводительном документе по итогам приема, Чебан собственноручно написал резолюцию, согласно которой до принятия какого-либо решения, необходимо предварительно проконсультироваться по этому вопросу с муниципальным советником Евгенией Чебан, которая приходится мэру матерью, но ничего не имеет со структурой самой мэрии.