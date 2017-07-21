Путин опроверг обвинения в намерении продлить свои полномочия ...

Об этом он сообщил на встрече с общественностью в Череповце.

"Поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью… За время работы президентом и председателем правительства для меня стало очевидным, что некоторые вещи не работают так, как должны работать… И поэтому я это предложил. Но не для того, чтобы продлить свои полномочия", - сказал Путин. Так он ответил на предложение продлить свои полномочия на посту президента еще на шесть лет.

По мнению Путина, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию не должно стать способом продления полномочий президента, выборы главы государства должны осуществляться на альтернативной площадке. "Это волеизъявление граждан страны. Но нужно ли таким способом продлевать полномочия президента? Думаю, что нет, потому что, если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе", - сказал он.

Президент России отметил, что предложил голосование для того, чтобы путем высшего проявления волеизъявления поправки были приняты или не приняты. Путин подчеркнул, что это "высшее проявление демократии".

Также он заявил, что поправки к Конституции "продиктованы жизнью".

О проведении конституционной реформы президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 15 января. Уже 23 января Госдума приняла законопроект о поправках в Конституцию в первом чтении.