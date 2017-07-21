В Украине задержан торговец кокаином из Молдовы ...

(ФОТО) Сотрудники Службы безопасности Украины задержали наркокурьера и Молдовы, возившего через границу кокаин и амфетамин.

Как сообщает пресс-служба СБУ, наркокурьер из Молдовы был задержан в пункте пропуска "Кучурган – Первомайск".

Сообщается, что в октябре прошлого года украинские спецслужбы задержали в Одессе организатора преступной схемы – также гражданина Молдовы, наладившего поставки психотропных лекарств по почте.

Оставшийся на свободе сообщник задержанного продолжил наркобизнес, несколько изменив схему контрабанды: теперь он пытался лично доставлять наркотики клиенту.

В ходе совместной спецоперации СБУ, Пограничной службы, а также прокуратуры Одесской области, наркодилер был задержан на пункте пропуска "Кучурган" при попытке перемещения через госграницу более 100 граммов кокаина и амфетамина.