Мэр Бельц пригрозил протестами из-за преднамеренной дискриминации горожан со стороны центральной власти

Об этом заявил мэр Бель Ренато Усатый в своем видеообращении в соцсетях, отметив, что на фоне популистских заявлений, своими непродуманными действиями, центральные власти провоцируют проблемы с финансированием образования, спорта и дошкольных учреждений в муниципии Бельцы с более чем 100-тысячным населением.

Усатый предоставил слово своему заместителю по финансовой части Геннадию Шмульскому, который объяснил суть спровоцированного центральными властями конфликта.

"В декабре 2018 года, была понижена ставка подоходного налога с физических лиц с 18% до 12% и уменьшено личное освобождение [от налогов]. От этого муниципий потерял 40 миллионов доходов. По закону, эти 40 миллионов государство должно нам компенсировать, потому что нельзя проводить налоговые реформы за счет местной публичной администрации. На 2020 год нам подняли процент оставляемого в городе налога с 45% до 50%, чем якобы компенсируют городу до 15 миллионов. А 25 миллионов оставшихся так никто компенсировать и не собирается. Это именно те деньги, которые мы можем потратить на любые цели муниципия, для развития, для инвестиций", - сообщил вице-мэр Геннадий Шмульский, отметив, что эти деньги вообще не были даже предусмотрены центральными властями в бюджете.

Кроме того, центральные власти лишили Бельцы еще и 36 миллионов леев. "По группе "Спорт" нам недодали 8 миллионов, из которых 5 миллионов на зарплаты и 3 миллиона на коммунальные услуги. На садики [недодали] 12 миллионов, на школы – 10 миллионов, на внешкольное образование – еще 4 миллиона, на социальные аспекты – еще 1 миллион. То есть, получается, что все эти средства муниципального бюджета не предусмотрены в государственном бюджете на 2020 год", - отметил Шмульский, добавив, что Министерство финансов пока никак не отреагировало на письменное обращение Бельцкой мэрии.

Мэр Бельц Ренато Усатый подчеркнул, что подобное отношение властей страны к бельчанам недопустимо и сообщил, что подымет эту проблему в ходе запланированного через неделю визита премьер-министра Иона Кику в Бельцы.

Кроме того, Усатый сообщил о том, что ранее Министерство финансов и Министерство экологии уже более10 лет преднамеренно выделили валютный кредит муниципальному предприятию "Апэ-Канал", приобретя оборудование, которое невозможно использовать. В результате, минфин требует погасить кредит, платит судебным исполнителям и блокирует деятельность муниципального предприятия, снабжающего Бельцы питьевой водой и обеспечивающее отведение канализации.

"Вы думаете, что в Бельцах живут бараны? Нет, в Бельцах дураков нет, и баранов тем более нет. Бараны могут быть в правительстве, которые допускают такие ошибки, когда берутся такие бестолковые кредиты", - подчеркнул Усатый, отметив, что власти города подготовили целый ряд вопросов к встрече с премьер-министром Кику.

"Я выведу всех бельчан на протесты, и мы тогда разберемся и с тарифами на отопление и на электроэнергию, и почему вы сегодня лишаете Управление образования каких-то денег, почему сегодня должен страдать спорт", - заявил мэр Бельц.